25 января 2024, 06:53

Подтверждена гибель на Украине военного из Палласовки

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дмитрий Иванов из Палласовки погиб на Украине. С начала военной операции подтверждена гибель не менее 663 жителей Волгоградской области.

Как информировал "Кавказский узел", на 24 января представители властей и силовики подтвердили гибель на Украине не менее 662 жителей Волгоградской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб житель города Палласовка Дмитрий Иванов, сообщила 14 января на своей странице в соцсети "ВКонтакте" завуч местной школы №2 Гульнара Маслакова.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 663 жителей Волгоградской области.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

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Примечание:

"Власти Волжского сообщили о гибели на Украине двух бойцов", "Мобилизованный из Волгоградской области погиб в военной операции", "Боец из Камышина погиб в военной операции".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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