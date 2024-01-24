24 января 2024, 06:43

Волгоградский военный погиб на Украине

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Старший сержант Федор Рычков погиб в ходе спецоперации на Украине, сообщили власти Антиповского сельского поселения. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 662 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", 22 января стало известно о гибели на Украине уроженца Котовского района Дениса Бараниченко. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 661 бойца из Волгоградской области.

Администрация Антиповского сельского поселения Камышинского района Волгоградской области сообщила в своей группе в соцсети "ВКонтакте" о гибели в ходе спецоперации на Украине местного жителя, старшего сержанта Федора Рычкова.

По данным местных властей, Рычков учился в школе в селе Антиповка, затем в Жирновском нефтяном колледже, после чего пошел в армию. После срочной службы он заключил контракт, служил в войсках РХБЗ. В августе 2023 года был назначен командиром огнеметного отделения группы спецназначения 195 отдельного отряда РХБЗ. Погиб 18 декабря 2023 года.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 662 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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