Аналитики назвали возможные причины пожара в картинной галерее Сухума

24 января 2024, 05:46

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Решающую роль в пожаре, произошедшем в Национальной картинной галерее в Сухуме, сыграла халатность чиновников, считают журналист Роин Агрба и лидер ветеранской организации "Аруаа" Темур Гулия. Политолог Нателла Акаба предположила, что пожар мог произойти из-за регулярных отключений электроэнергии в республике.

Как писал "Кавказский узел", 21 января в здании Центрального выставочного зала в Сухуме, где расположена Национальная картинная галерея, произошел пожар, сгорело более 4000 картин. МВД Абхазии заявило, что рассматривает поджог как одну из версий причин пожара. 22 января министерство культуры Российской Федерации сообщило, что решено направить в Сухум специалистов для помощи в реставрации картин, уцелевших после пожара.

Журналист Роин Агрба назвал пожар в Национальной картинной галерее Абхазии катастрофой. По его сведениям, спасти удалось меньше картин, чем заявляют в министерстве культуры.

«Там было 4000 картин. Из них удалось спасти 150-170 до того, как рухнула крыша. При этом даже спасенные картины спасены весьма условно - они повреждены либо огнем, либо водой», - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла". В числе прочих, по его словам, сгорели около 300 картин известного абхазского художника Александра Чачба-Шервашидзе – практически все его художественное наследие.

Политолог Нателла Акаба отметила, что пожар «стал шоком» для многих людей в Абхазии, не исключая и ее саму. «Галерея была важной частью национальной культуры Абхазии. Там были сосредоточены и, в основном, погибли картины ведущих абхазских художников», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Говоря о вероятной причине пожара, Агрба счел ею халатность чиновников, долгие годы не выделявших денег на реконструкцию здания галереи или строительство нового. «Проект был согласован еще в 1999 году, но денег на него так и не нашлось», - подчеркнул журналист.

Нателла Акаба предполагает, что причиной пожара могли стать многочисленные отключения электроэнергии в республике за последний год, которые привели к повреждениям проводки. «Вероятно, пожар стал следствием этого. В то, что это был намеренный поджог, я не верю», - отметила она.

Лидер ветеранской организации «Аруаа» Темур Гулия заметив, что окончательный вывод о причинах пожара сделает следствие. При этом он также считает, что решающую роль в инциденте сыграла халатность чиновников. «Картины хранились в неправильных условиях. Их так не хранят, должны быть специальные режимы, а их не было – и это упущение нашего государства. И ни одно правительство за много лет ничего не сделало для того, чтобы изменить эту ситуацию», - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Сотрудник пресс-службы министерства культуры Абхазии заверил корреспондента "Кавказского узла", что проверка состояния проводки в галерее проводилась ежегодно. «Никаких предпосылок для трагедии найдено не было», - сообщил он.

Напомним, в Центральном выставочном зале в Сухуме ранее регулярно проходили выставки картин. В частности, 11 апреля 2022 года там открылась выставка картин абхазских художников из частных коллекций. Были представлены работы Александра Шервашидзе, Варвары Бубновой, Михаила Шемякина, Василия Контарева, Ольги Брендель, а также работы из коллекций Батала Кобахии, Арды Инап-ипа и других. В день открытия выставки был аншлаг, ее посетили более 200 человек.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.