Снят запрет на вещание радио "Sputnik Армения"

24 января 2024, 03:48

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Комиссия по телевидению и радиовещанию Армении сняла запрет на деятельность компании "Тоспа", ретранслирующей радио "Sputnik Армения". Минимальные требования для возобновления вещания выполнены, заявил глава комиссии Тигран Акопян.

Как сообщал "Кавказский узел", 20 декабря 2023 года комиссия по телевидению и радиовещанию Армении приостановила на месяц деятельность компании "Тоспа", ретранслирующей программу российского государственного медиахолдинга "Sputnik Армения", после прозвучавших в эфире пропагандистских высказываний. Такое решение было принято в связи с административным протоколом, связанными с передачей "Пятница с Тиграном Кеосаяном".

Комиссия по телевидению и радио Армении решила снять запрет на деятельность компании "Тоспа", которая ретранслирует радио "Sputnik Армения", пишут 23 января "Новости-Армения".

По словам главы комиссии Тиграна Акопяна, для возобновления вещания выполнены "минимальные требования", в частности, российская сторона выразила сожаление, "Тоспа" выступила с осуждением, а "злосчастная программа со своим ведущим сняты с эфира".

Акопян также выразил сожаление в связи с тем, что некоторые армянские СМИ заявили в связи с произошедшем о притеснении свободы слова. Он также предупредил, что в случае, если ситуация повторится, лицензия будет отозвана, а "Тоспа" лишится возможности вещать на территории Армении.

"Кавказский узел" писал, что 25 октября 2022 года стало известно о запрете властей Армении на въезд в республику для главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян. В марте 2023 года основателю российского холдинга "Ньюс Медиа" Араму Габрелянову также отказали во въезде в Армению, пояснив, что он находится в списке нежелательных лиц.

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