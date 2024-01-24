24 января 2024, 01:50

Житель Калмыкии заподозрен к экстремизме

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Следствие заинтересовалось "антироссийскими взглядами" жителя Калмыкии, усмотрев в отправленных им через мессенджер сообщениях призывы к насильственным действиям по национальному признаку.

Уголовное дело возбуждено против жителя Элисты, который подозревается в осуществлении экстремистской деятельности.

По данным следствия, безработный молодой человек придерживается антироссийских взглядов. В мессенджере Telegram он неоднократно публиковал высказывания, которые содержат признаки призывов к насильственным действиям в отношении группы лиц по национальному признаку, в том числе в связи с участием ее представителей в специальной военной операции, пишет 23 января ТАСС.

В отношении жителя Калмыкии возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 280 УК Российской Федерации (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), информирует Elista.org.

Отметим, что максимальное наказание по указанной статье - лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в мае 2023 года житель Калмыкии был арестован за публичную демонстрацию нацистской символики.

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Примечание:

"Изменена мера пресечения Валерию Бадмаеву", "Жительница Элисты оштрафована за дискредитацию армии", "Калмыцкий активист Санджиев после штрафов за пацифистские призывы покинул Россию".

Автор: "Кавказский узел"

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