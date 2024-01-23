Юристы сочли перспективной тяжбу уволенных забастовщиков с заводом в Шахтах

23 января 2024, 20:38

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Конфликт с сотрудницами предприятия "Химпек" улажен, часть трудовых мигрантов после забастовки и увольнения вернулась на предприятие, рассказало руководство компании. Юристы указали на незаконность увольнения после забастовки и посоветовали оставшимся без работы обратиться в суд.

В правлении предприятия "Химпек" в городе Шахты корреспонденту "Кавказского узла" заявили, что конфликт улажен и проблем больше нет. "Директора онлайн общались с представителями Таджикистана. Каких-то дополнительных комментариев не будет больше. Те работники, кто хотят, возвращаются обратно. Хотя это не точная информация. Но у нас всё тихо и спокойно. Предприятие работает в прежнем режиме", - сказала сотрудница приемной директора. Она не смогла сообщить информацию о числе рабочих из Таджикистана на фабрике, но отметила, что их "значительное количество".

В таджикской диаспоре Ростовской области также заявили, что конфликта нет и отказались связать с рабочими из Шахт. "Они сами уже не хотят общаться. А так они работают. Условия нормальные. График работы по КЗОТ, 5/2", - сообщил представитель диаспоры корреспонденту "Кавказского узла".

15 января уволили 63 ткачих, в основном гражданок Таджикистана, из-за того, что не смогли им поднять зарплату, сообщил ростовский политолог Дмитрий Абросимов. "Они и так получали 80 тысяч минус НДФЛ. Все эти работницы ранее легально работали, у них были патенты. Проживали бесплатно в общежитии при предприятии. После увольнения, таджики стали проситься назад. В итоге 13 человек приняли назад, остальные 30 человек устроились на склад в Аксайском районе области. Остальные куда- то выехали. В общежитии сейчас остались те, кто работает на предприятии", - пояснил Абросимов.

По его словам, местные жители тоже работают на предприятии. "Они работают по ставке, но живут дома. Для Шахт это приемлемая зарплата, но работа ткачихи всегда была тяжелой. Я не знаю об освещенности в цехах, однако потеря зрения - там основная проблема со здоровьем", - отметил Абросимов.

Он считает, что забастовка была обусловлена именно неудовлетворенностью оплатой труда. "Для таджиков зарплата в 930-950 долларов маленькая. Тут вопрос не условий труда, а дохода, который они могут отправлять домой. Фактически они хотели поднять зарплату до 1000 долларов или 100 тысяч рублей", - указал Абросимов.

Согласно Трудового кодекса забастовку может организовать либо профсоюз, либо сам трудовой коллектив, сообщил адвокат Тимофей Широков. "Если профсоюз организует забастовку, то это делается на конференции, на которую работники выбирают и отправляют делегатов. В случае, если трудовой коллектив намеревается проводить забастовку, то решение принимается на собрании трудового коллектива в полном составе. На конференции или собрании предварительно обсуждаются требования к работодателю. Решение о проведении забастовки принимается в письменном виде и должно быть подписано 2/3 участников конференции профсоюза или половиной участников собрания трудового коллектива. Решение направляется работодателю минимум за пять дней до её начала", - рассказал адвокат.

Он сомневается, что работницами "Химпек" процедура была соблюдена, но, вместе с тем, незаконность забастовки работодатель должен был доказать только через суд.

"Трудовые мигранты,так как они работают по трудовому соглашению или трудовому договору, имеют право на забастовку. Но я очень сомневаюсь, что весь завод согласился на забастовку. Скорее всего, какое-то количество людей просто не вышли на работу. С другой стороны, признать забастовку незаконной может только суд. Вряд ли администрация завода могла так быстро получить решение суда. Трудовые споры, как правило, долго рассматриваются. Видимо, мигрантов просто "прессанули" и уволили", - пояснил Широков. Он подчеркнул, что при проведении законной забастовки права уволить у работодателя нет абсолютно.

Незаконно уволенные работники имеют право оспорить это в суде, отметила юрист по трудовому праву Валентина Яковлева. "Уволенные имеют право в течение 1 месяца обратиться в суд для их восстановления на работе либо для того, чтобы запись об увольнении признали незаконной. В этом случае им выплачивается средний заработок за период вынужденного прогула. За весь период их незаконного увольнения. При этом, важно зафиксировать и не упустить срок в 1 месяц с момента увольнения. С даты получения на руки трудовой книжки с компрометирующей записью отсчитывается один месяц", - пояснила она.

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