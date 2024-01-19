Забастовка рабочих шахтинского завода обернулась увольнениями

19 января 2024, 11:16

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Более 30 работников завода в Шахтах уволены после объявления забастовки с требованием повысить зарплату. Часть сотрудников восстановлена в должностях после переговоров.

В Шахтах около 60 трудовых мигрантов из Таджикистана и Узбекистана объявило забастовку и не вышло на смену на заводе "Химпэк". Из-за бойкота сотрудников работа одного из цехов была приостановлена, сообщило 18 января издание donday.ru.

По словам бастующих, им обещали увеличение зарплаты на 20%, но 14 января, получив деньги, рабочие не увидели обещанной прибавки, после чего на следующий день объявили забастовку.

После этого были уволены 35 работников завода. Для урегулирования конфликта были привлечены сотрудники дипломатической миссии, а также организована встреча с руководством компании и мигрантами. После переговоров на предприятие вернули 25 человек, восстановив их в должностях, пишет издание.

По словам сотрудника отдела кадров предприятия, в сентябре 2023 года работникам уже повышали зарплату, после чего они стали получать более 80 тысяч рублей, сообщило 18 января шахтинское издание "КВУ".

"Решение уволить агрессивную группу саботажников было абсолютно правильным и справедливым", - привело издание слова директора "Химпэка" Ильи Черепкова.

Черепков отметил, что координационный совет при губернаторе связался с руководством завода. Специалистам были предоставлены все запрошенные документы, инициировано расследование с привлечением правоохранительных органов России и Таджикистана, говорится в публикации.

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