Введен запрет на проезд большегрузов по Транскаму

22 января 2024, 18:31

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Проезд большегрузных машин по Транскавказской магистрали запрещен в связи с гололедом.

Как писал "Кавказский узел", 12 января МЧС Южной Осетии ввело запрет на движение большегрузных машин по Транскаму из-за ухудшения погоды в горах и сильного снегопада. Запрет был снят 14 января после того, как дорожные службы расчистили трассу от снега.

Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет, она является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией.

В связи с гололедицей на Транскаме вводится запрет на проезд большегрузного транспорта, сообщило сегодня МЧС Южной Осетии. "Водителей легкового автотранспорта призываем к предельной осторожности на трассе", - говорится в публикации в телеграм-канале ведомства.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Алагире снегопад при температуре воздуха -4 градуса, скорость ветра 1 метр в секунду. В ночь на 23 января ожидается такая же погода. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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