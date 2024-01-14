14 января 2024, 15:34

Сняты ограничения на проезд по Транскаму

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Запрет на движение большегрузов по Транскавказской магистрали отменен после того, как дорожные службы расчистили трассу от снега.

Как писал "Кавказский узел", 12 января МЧС Южной Осетии ввело запрет на движение большегрузных машин по Транскаму из-за ухудшения погоды в горах и сильного снегопада.

Ограничения на движение большегрузного транспорта по Транскаму сняты, сообщило сегодня МЧС Южной Осетии. "Дорожное полотно с южной стороны Рокского тоннеля расчищено дорожными службами Южной Осетии. Трасса функционирует в штатном режиме для всех автотранспортных средств", - говорится в публикации в телеграм-канале ведомства.

Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет, она является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией.

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Примечание:

"Спасатели возобновили поиски российского военного на Транскаме", "Очередь из 2000 фур образовалась на "Верхнем Ларсе", "Очередь на КПП "Верхний Ларс" создала проблемы водителям фур", "Более 20 сел заблокированы в Грузии после схода двух оползней".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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