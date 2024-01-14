Сняты ограничения на проезд по Транскаму

14 января 2024, 15:34

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Запрет на движение большегрузов по Транскавказской магистрали отменен после того, как дорожные службы расчистили трассу от снега.

Как писал "Кавказский узел", 12 января МЧС Южной Осетии ввело запрет на движение большегрузных машин по Транскаму из-за ухудшения погоды в горах и сильного снегопада.

Ограничения на движение большегрузного транспорта по Транскаму сняты, сообщило сегодня МЧС Южной Осетии. "Дорожное полотно с южной стороны Рокского тоннеля расчищено дорожными службами Южной Осетии. Трасса функционирует в штатном режиме для всех автотранспортных средств", - говорится в публикации в телеграм-канале ведомства.

Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет, она является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией.

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