Транскам закрыт для фур из-за непогоды

13 января 2024, 14:00

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Движение большегрузов по Транскавказской магистрали запрещено в связи с ухудшением погоды.

Как писал "Кавказский узел", 8 января проезд по Транскаму был запрещен из-за непогоды. На следующий день, после расчистки дорожного полотна, автомагистраль открылась для движения.

Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет, она является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией.

Движение большегрузных машин по Транскаму запрещено в обоих направлениях с 21.40 мск 12 января из-за ухудшения погоды в горах и сильного снегопада, сообщило МЧС Южной Осетии.

"Водителям легкового автотранспорта вновь напоминаем о соблюдении предельной осторожности при передвижении по зимней трассе", - говорится в сообщении, размещенном сегодня в телеграм-канале ведомства.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Алагире снегопад при температуре воздуха -8 градусов, скорость ветра 2 метра в секунду. В ночь на 14 января ожидается такая же погода. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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