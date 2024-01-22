22 января 2024, 09:26

Восстановлена подача света в дома жителей Северского района

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Специалисты восстановили электроснабжение домов жителей Северского района, нарушенное ранее из-за обильного снегопада, отчитались "Россети Кубань".

Как информировал "Кавказский узел", 21 января в Северском районе Краснодарского края более 5000 домов и водозаборов остались без электроснабжения после обрыва линий электропередачи в связи с непогодой. В некоторых домах также отсутствовало водоснабжение. Энергетики отчитались о проведении ремонтных работ.

Бригады энергетиков восстановили электроснабжение населенных пунктов Северского района по основной сети и продолжают отрабатывать заявки, поступившие от владельцев частных домовладений, отчиталась вечером 21 января в своем телеграм-канале компания Россети Кубань".

Подача света была прекращена из-за обрывов проводов вследствии сильного налипания снега, поясняется в сообщении.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в станице Северской (административном центре Северского района) переменная облачность, температура воздуха составляет -2 градуса, скорость ветра – 4 метра в секунду. В ночь на 23 января ожидаются слабые осадки в виде дождя и снега, температура воздуха понизится до -3 градусов, скорость ветра понизится до 3 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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Примечание:

"Сочинцы пожаловались на счета за отсутствующее отопление", "Дербентцы пожаловались на проблемы с подачей воды", "Жители Кабардино-Балкарии раскритиковали власти за проблему с водоснабжением".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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