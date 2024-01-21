Жители более 5000 домов на Кубани остались без электричества

21 января 2024, 13:33

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Специалисты восстанавливают электроснабжение более 5000 домов и водозаборов, обесточенных после обрыва линий электропередачи в связи с непогодой, сообщили представители властей Северского района Кубани. В некоторых домах также отсутствует водоснабжение, пожаловались в Telegram местные жители.

В Северском районе Кубани "из-за налипания мокрого снега на провода" сегодня произошли обрывы линий электропередачи, вышли из строя несколько трансформаторных подстанций, сообщил в своем телеграм-канале глава района Андрей Дорошевский.

"В результате без света оказались более пяти тысяч домовладений и ряд социальных объектов, в том числе водозаборы. Аварийные бригады Северских РЭС восстанавливают энергоснабжение", - написал он.

Специалисты восстанавливают нарушенное электроснабжение, отчитались в своем телеграм-канале "Краснодарские электросети". "Причиной локальных нарушений стал сильный мокрый снег, который вызвал снегоналипание и гололедообразование на энергообъектах. В работах задействовано 16 специалистов, 6 единиц техники в составе 5 бригад", - говорится в публикации.

Пользователи Telegram в комментариях к публикации главы района сообщили, что в домах нет и воды. "Нет воды. Улица Советская", - написала, в частности, Ольга. "Уточните населенный пункт", - попросил представитель администрации. "Станица Северская, район многоквартирных домов", - ответила Ольга.

"Станица Северская улица Запорожская - нет воды", - пожаловалась Варвара. "Ст. Смоленская, ул 20 ГСД. Света нет, соответственно нет и тепла (насос не гонит воду по трубам отопления). Вода тонкой струйкой", - сообщила Юлия. "Работы по восстановлению энергоснабжения продолжаются", - написал в ответ представитель администрации.

Под публикацией "Краснодарских электросетей", по состоянию на 13.30 мск, нет комментариев.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в станице Северской (административном центре одноименного района) слабые осадки при температуре воздуха 0 градусов, скорость ветра 3 метра в секунду. В ночь на 22 января осадки усилятся, температура воздуха останется прежней, а ветер стихнет до 2 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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