21 января 2024, 10:11

Контрактник из Ростовской области погиб на Украине

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Военнослужащий-контрактник Сергей Атаманченко погиб в зоне военной операции, сообщили власти. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель не менее 375 жителей Ростовской области.

Как информировал "Кавказский узел", ранее представители властей и силовики подтвердили гибель на Украине не менее 374 жителей Ростовской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Военнослужащий-контрактник Сергей Атаманченко погиб в зоне проведения военной операции на Украине. Он посмертно награжден орденом Мужества, сообщила 10 января на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава администрации Белокалитвинского района Ольга Мельникова.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 375 жителей Ростовской области.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

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Примечание:

"Двое мобилизованных из Ростовской области погибли в военной операции", "Ефрейтор из Ростовской области погиб на Украине", "Подтверждена гибель на Украине двух военных из Ростовской области".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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