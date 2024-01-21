21 января 2024, 08:19
Лейтенант из Ростовской области убит в зоне СВО
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Лейтенант Павел Стещенков из Белокалитвинского района погиб на Украине. С начала военной операции подтверждена гибель не менее 374 жителей Ростовской области.
Как информировал "Кавказский узел", на 20 января представители властей и силовики подтвердили гибель на Украине не менее 373 жителей Ростовской области.
"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.
Во время проведения спецоперации на Украине погиб уроженец города Белая Калитва, лейтенант Павел Стещенков, сообщила 19 января "Панорама Ростов-на-Дону".
Стещенков похоронен в Белокалитвинском районе, передал Donday.ru.
Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 374 жителей Ростовской области.
Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.
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Автор: "Кавказский узел"