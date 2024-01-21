Республики Северного Кавказа оказались самыми малопьющими регионами России

21 января 2024, 02:35

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Больше всего алкоголя в 2023 году среди регионов юга России выпили жители Калмыкии, следует из данных Минздрава. Меньше всего алкоголя употребили жители республик Северного Кавказа.

Как писал "Кавказский узел", по данным за 2022 году Чечня, Дагестан и Ингушетия оказались лидерами рейтинга регионов России, жители которых наименее склонны к вредным привычкам.

Больше всего алкоголя в 2023 году среди регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов выпили жители Калмыкии, следует из данных Минздрава, на которые 20 января обратили внимание "Кавказ.Реалии"*.

По данным, опубликованным министерством здравоохранения Российской Федерации, в 2023 году среднестатистический житель России 8,44 литра чистого спирта. Во всех регионах России этот показатель ниже, чем средний по стране.

Антилидером по выпитому алкоголю стала Калмыкия, где среднестатистический житель выпил за год 7,56 литров. Чуть меньше выпили жители Астрахани (7,46 литра). В Волгоградской области средний показатель за год составил 7,07; а Краснодарском крае - 6,12; в Адыгее - 5,88; в Ростовской области - 5,24; в Ставропольском крае - 5,18; в Северной Осетии - 4,68; в Карачаево-Черкесии - 2,61; в Кабардино-Балкарии - 2,08; в Дагестане - 1,04; в Ингушетии - 0,5; в Чечне - 0,14.

Самым же пьющим регионом России, как показали данные Минздрава, стала Еврейская автономная область, где в среднем за год каждый житель выпил 17,09 литра чистого спирта.

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