Республики Северного Кавказа стали лучшими в рейтинге по отсутствию вредных привычек

04 декабря 2023, 01:57

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Чечня, Дагестан и Ингушетия оказались лидерами рейтинга регионов России, жители которых менее всего склонны к вредным привычкам.

Как писал "Кавказский узел", Чечня, Дагестан и Ингушетия возглавили рейтинг регионов России, жители которых наименее склонны к употреблению алкогольных напитков и табакокурению.

Рейтинг регионов России по отсутствию у местных жителей вредных привычек опубликовало сегодня, 4 декабря РИА "Новости". В его основе - шесть показателей: потребление табачных изделий, продажа алкоголя, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, смертность от причин, связанных с употреблением спиртных напитков и число преступлений, связанных с наркотическими препаратами и их аналогами. Данные приведены за 2022 год.

Первое место рейтинга заняла Чечня, набравшая максимальные 100 баллов. С небольшим отставанием от нее на втором и третьем местах расположились Дагестан (96,1 балла) и Ингушетия (95,7 балла).

Кабардино-Балкария - на пятом месте (82,6 балла), Волгоградская область - на шестом месте (79 баллов), Калмыкия - на 11 месте (75,1 балла), Адыгея - на 13 месте (74,7 балла), Краснодарский край - на 14 месте (74,6 балла), Северная Осетия - на 16 месте (72,6 балла), Карачаево-Черкесия - на 18 месте (72,2 балла), Ростовская область - на 22 месте (69,5 балла), Ставропольский край - на 24 месте (67,7 балла), Астраханская область - на 30 месте (62,5 балла).

На последнем месте - Хакасия, которая, для сравнения, набрала всего 14,8 балла.

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