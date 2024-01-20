Следствие заинтересовалось коммунальной аварией в Волгограде

20 января 2024, 23:40

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Жильцы дома по улице Советской в Волгограде остались без отопления и света после того, как прорвало трубу с кипятком, и пожаловались следователям на управляющую компанию. Глава Следкома России потребовал доложить о результатах проверки.

В ночь на 19 января квартиры в доме по улице Советская, 4 в центре Волгограда затопило кипятком. Аварийная бригада отключила отопление и электричество в доме. Прорвало трубу отопления, которая проходит по чердаку, пострадали шесть квартир, сообщило сегодня издание V1. "Потопы были и в 2021 году, и 2023 году. Труба гнилая, она может рвануть снова в любом месте", - рассказала местная жительница Наталья Горюнова. Жители дома обратились к главе СК России Александру Бастрыкину с просьбой повлиять на УК "Жемчужина", обслуживающую этот многоквартирный дом, говорится в публикации.

Следком отреагировал на случившееся в Волгограде. "Жильцы дома, расположенного в городе Волгограде, выражают недовольство работой управляющей компании – в доме прорвало трубы, в результате чего многоэтажное здание затопило. Люди отмечают, что опасаются находиться в квартирах после произошедшего из-за риска воспламенения электрической проводки. Мер к разрешению ситуации не принимается", - говорится в сообщении в Telegram-канале Следкома России.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил главе регионального управления представить доклад по результатам доследственной проверки.

"Кавказский узел" также писал, что жители Волгограда не раз жаловались на состояние домов. Так, жильцы аварийного дома по улице Динамовской в Волгограде пожаловались, что в доме разрушаются крыша, потолки и стены, не раз горела проводка, но власти так и не переселили людей, хотя оставаться в доме опасно для жизни.

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