Сочинцев возмутило отсутствие доступа на пляжи для крещенских купаний

20 января 2024, 21:48

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Жители Центрального района Сочи были допущены для крещенских купаний лишь на один городской пляж, сообщили в администрации. Сочинцы пожаловались на плохую организацию и столпотворение.

"Кавказский узел" писал, что в 2023 году в Сочи было организовано 10 мест для крещенских купаний, в центре Сочи официальным местом купаний был определен пляж "Ривьера".

В Крещенский сочельник и в сам день Крещения Господня во всех православных храмах после Божественной литургии совершается чин Великого освящения воды. Крещенское купание происходит в ночь с 18 на 19 января и в течение 19 января в специальных прорубях "иорданях", сделанных в форме креста. В эти даты праздник отмечают Русская и Грузинская православные церкви. Крещение в реках и прорубях не имеет отношения к православию, указали опрошенные "Кавказским узлом" в 2021 году религиоведы.

По информации администрации Сочи, более шести тысяч человек приняли участие в Крещенских купаниях. "Более шести тысяч человек пришли на пляжи для крещения. Наибольшее число людей было на пляже "Маяк". Всего было организовано 12 официальных мест для купания с присутствием полиции, священников, сотрудников скорой помощи и Росгвардии. Наиболее густонаселенный Центральный район Сочи получил для купания только один пляж, "Маяк". Ранее это были пляжи "Ривьера", "Приморский", "Жемчужина", а так же санаторные пляжи Центрального района", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник администрации Сочи. Он не смог озвучить причину отмены купаний в этом году на других пляжах в Центральном районе.

На пляже "Маяк" "было впечатление, что затонул "Титаник" и все, кто спасся, очутились на берегу", рассказал сочинец Николай. "Негде было упасть яблоку. Был шторм и когда люди ныряли, стоял батюшка в рясе с крестом и рядом с ним водолаз в оранжевом костюме. Была масса телеканалов. Я не стал там вообще купаться, потому что само действо превратили в какой-то базар", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Росгвардейцы и полиция пропускали людей на пляж через металлоискатели, стояли полицейские с собаками, была толпа людей, рассказала местная жительница Надежда. "Пропало всякое желание там находиться", - пояснила она. По ее словам, ранее всегда ходила купаться на Крещение на "Ривьеру", но сейчас пляж по неизвестным причинам закрыли.

Ранее краснодарские СМИ сообщали, что доступ на пляжи "Ривьера" и "Звездный" закрыты на реконструкцию " В Сочи из-за реконструкции набережной закроют для посещения пляжи "Ривьера" и "Звездный" с 15 октября. Пляжные территории соединят в единый архитектурный ансамбль. Пляжи "Звездный" и "Ривьера" будут закрыты для посещения до начала курортного сезона 2024 года", - сообщило ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Сочи 12 октября 2023 года .

Пенсионерка Вера Крылова рассказала что, всегда так же ходила на пляж "Ривьера", который недалеко от ее дома, но с прошлого года территория пляжа оказалась огорожена. "Вы знаете, сколько пользовалось людей пляжем "Ривьера"? Это было единственное место в городе, любимое всеми сочинцами и приезжими. Тут же рядом парк, рядом река, рядом море. Мы очень боялись, что с передачей в частные руки памятника истории санатория "Ривьера" исчезнет в частных руках и пляж", - отметилп она.

Пенсионерка связала закрытие пляжа Ривьера с застройкой его исторической территории, прилегающей к морю. "У нас, простых людей, отбирают все не только дома, участки и квартиры, но даже места общего пользования. Зачем-то Имеретинскую низменность, которая находилась под охраной ЮНЕСКО, переименовали в отдельный поселок городского типа Сириус и оторвали от Сочи. Теперь прибрежные куски Сочи отнимают не только со стороны Адлера, но и со стороны центра. Это безобразие. Неужели президенту ,под носом которого это происходит, ничего не известно? А если известно, то какая у него позиция?" - спросила пенсионерка.

Возмущение закрытием пляжной и прибрежной зоны высказали корреспонденту и другие опрошенные корреспондентом жители и отдыхающие."Эти крещенские купания и такая толпа народа на пляже "Маяк" лишний раз показали, что у людей отбирают то, что принадлежит каждому гражданину РФ, - море и его берег. Я рыбак. Нам ограничили доступ в морпорт, теперь нам открыто дают понять, что нас никто не ждет на привычных городских пляжах, таких как "Ривьера". В Сочи всегда была проблема с санаторными пляжами, которые закрыты для местных жителей, а это внушительная морская полоса. Но теперь все эти санатории оказались в частных руках и пляжи соответственно стали частными. Если вы прочитаете рекламу продающихся апартаментов,то увидите что там написано: продаются апартаменты с частным закрытым пляжем", отметил сочинец Леонид Васильев. Он уверен, что приватизация ждет и Ривьерский пляж, не смотря на Водный кодекс.

Директор департамента архитектуры и градостроительства Ю. Лариошина, отвечая на вопрос, почему главный городской пляж "Ривьера" оказался недоступен в этом году для прогулок и Крещенских купаний сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что администрацией Сочи было выдано разрешение на строительство от 23.03.2021 № RU-23-309-8372-2021 объекта капитального строительства «Гостиничный комплекс» на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0203031:1014 по адресу. Краснодарский край, г. Сочи. Центральный район. На вопрос о судьбе пляжа "Ривьера" и о владельце будущего комплекса она не ответила.

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