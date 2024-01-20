20 января 2024, 15:42

Пять заключенных с юга России обвинены по делу о террористическом сообществе

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В ростовский суд передано дело четырех уроженцев Кабардино-Балкарии и жителя Ростовской области, обвиненных в участии в террористическом сообществе в одной из колоний.

Как писал "Кавказский узел", в июне 2023 года стало известно, что трое заключенных (34-летний уроженец Ростовской области Джабраил Шадиев, 42-летний Алан Галачиев и 46-летний уроженец Кабардино-Балкарии Зураб Геккиев) обвинены в причастности к террористическому сообществу и призывах к терроризму.

По версии следствия, отбывая срок в колонии одного из регионов, не позднее 2011 года обвиняемые "организовали террористическое сообщество "Джамаат". Обвиняемые заявили об отсутствии доказательств у следствия, а также указали на волокиту в расследовании дела, которое было возбуждено еще в сентябре 2021 года.

В Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону поступило уголовное дело о создании террористического сообщества "джамаат" в колонии. Обвиняемыми по нему проходят уроженцы Кабардино-Балкарии Алан Галачиев, Зураб Геккиев, Заурбек Унакафов, Ахмед Шаов, а также Джабраил Шадиев из Ростовской области, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Дело поступило в суд 21 декабря 2023 года, предварительное слушание назначено на 14 мск 12 февраля, указано в карточке дела на сайте суда, обновленной 18 января.

Алан Галачиев, Зураб Геккиев, Заурбек Унакафов и Джабраил Шадиев обвинены по части 2 статьи 205.4 , части 1 статьи 205.2 , части 1 и 1.1 статьи 205.1 УК РФ. Ахмед Шаов обвинен по части 1 и 1.1 статьи 205.1 УК РФ и части 1 и части 2 статьи 205.4 УК РФ, указано в карточке дела.

Напомним, к маю 2021 года не менее 40 человек стали обвиняемыми по делу об организации "тюремного джамаата" в калмыцкой колонии № 2. К марту 2023 года 13 обвиняемых по этому делу получили длительные сроки лишения свободы. В мае того же года суд назначил сроки от семи до 10 лет лишения свободы еще четырем обвиняемым.

Дело о террористической сети в калмыцкой колонии похоже на пиар-акцию силовиков, поскольку в колониях создание каких-либо группировок возможно лишь при покровительстве со стороны ФСИН, указали в апреле 2020 года аналитики.

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Примечание:

"Арестован обвиняемый в пытках заключенных из Дагестана сотрудник калмыцкой колонии", "Суд в Калмыкии утвердил приговор по делу о гибели заключенного", "Сотрудники колонии в Калмыкии арестованы по делу о пытках заключенных из Дагестана".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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