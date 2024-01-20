Михаил Вяликов. Фото: администрация школы в хуторе Калиновский https://vk.com/wall-211328778_568

20 января 2024, 08:49

Старший сержант из Ростовской области погиб на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Старший сержант Михаил Вяликов из Шолоховского района погиб в зоне военной операции. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель не менее 372 жителей Ростовской области.

Как информировал "Кавказский узел", на 19 января представители властей и силовики подтвердили гибель на Украине не менее 371 жителя Ростовской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Уроженец хутора Варваринский Шолоховского района, младший сержант Михаил Вяликов погиб в зоне проведения спецоперации на Украине, сообщила 17 января администрация школы в хуторе Калиновский на ее странице в соцсети "ВКонтакте". В публикации уточняется, что Вяликов являлся выпускником этой школы.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 372 жителей Ростовской области.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

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Примечание:

"Двое мобилизованных из Ростовской области погибли в военной операции", "Ефрейтор из Ростовской области погиб на Украине", "Подтверждена гибель на Украине двух военных из Ростовской области".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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