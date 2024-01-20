Ростовский суд арестовал мигранта после конфликта с подростком

20 января 2024, 01:14

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До 3 марта арестовал суд в Ростове-на-Дону мигранта из Таджикистана Агамурата Джумаева, который обвиняется в нападении на подростка, произошедшем в начале января в поселке Красный.

Как писал "Кавказский узел", в начале января стало известно о конфликте между гражданином Таджикистана и подростком в поселке Красный в Аксайском районе. Жители поселка потребовали выдворить мигрантов. Районная администрация отрицает, что в конфликте участвовало большое число мигрантов, но комментаторы в соцсетях обвиняли чиновников в попытке сгладить проблему.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал до 3 марта мигранта, обвиняемого в нападении на подростка в поселке Красный Аксайского района, пишет 19 января 1rnd.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Ростовской области.

По данным пресс-службы, Агамурат Джумаев обвиняется в совершении преступления по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). По предварительной версии следствия, Джумаев, используя малозначительный повод, вступил в конфликт с местным жителем и подростками. Он ударил подростка по голове телефоном. Суд счел, что Джумаев отдавал себе отчет в том, что делает, и какие последствия для здоровья других людей будут иметь его действия. При этом отмечается, что удар не причинил вреда здоровью потерпевшего, информирует РИА "Новости".

"Кавказский узел" также писал, что железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону приговорил сотрудника по вопросам миграции донского управления МВД Алексея Виноградова к 10 годам лишения свободы за незаконное оформление около 500 мигрантов.

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