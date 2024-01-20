20 января 2024, 01:14

Ростовский суд арестовал мигранта после конфликта с подростком

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

До 3 марта арестовал суд в Ростове-на-Дону мигранта из Таджикистана Агамурата Джумаева, который обвиняется в нападении на подростка, произошедшем в начале января в поселке Красный.

Как писал "Кавказский узел", в начале января стало известно о конфликте между гражданином Таджикистана и подростком в поселке Красный в Аксайском районе. Жители поселка потребовали выдворить мигрантов. Районная администрация отрицает, что в конфликте участвовало большое число мигрантов, но комментаторы в соцсетях обвиняли чиновников в попытке сгладить проблему.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал до 3 марта мигранта, обвиняемого в нападении на подростка в поселке Красный Аксайского района, пишет 19 января 1rnd.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Ростовской области.

По данным пресс-службы, Агамурат Джумаев обвиняется в совершении преступления по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). По предварительной версии следствия, Джумаев, используя малозначительный повод, вступил в конфликт с местным жителем и подростками. Он ударил подростка по голове телефоном. Суд счел, что Джумаев отдавал себе отчет в том, что делает, и какие последствия для здоровья других людей будут иметь его действия. При этом отмечается, что удар не причинил вреда здоровью потерпевшего, информирует РИА "Новости".

"Кавказский узел" также писал, что железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону приговорил сотрудника по вопросам миграции донского управления МВД Алексея Виноградова к 10 годам лишения свободы за незаконное оформление около 500 мигрантов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Продлен арест бывшему главе Аксайского района", "Чечня и Калмыкия стали одними из самых непривлекательных регионов для трудовых мигрантов", "Регионы юга России вошли в число лидеров по оттоку работников".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

20 января 2024, 00:15

  • Политологи в Ереване оценили идею Пашиняна о новой Конституции

    Целями Никола Пашиняна, предложившего принять новую Конституцию Армении, могут быть сохранение личной власти или пересмотр международных соглашений, отметили ереванские политологи. При этом они подчеркнули, что изменения основного документа давно назрели.

19 января 2024, 23:19

19 января 2024, 22:34

19 января 2024, 21:49

19 января 2024, 21:09

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи