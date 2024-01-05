Жители донского поселка потребовали выслать мигрантов после конфликта с подростком

05 января 2024, 20:59

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После конфликта между гражданином Таджикистана и местным подростком жители поселка Красный в Аксайском районе потребовали выдворить мигрантов, а следствие отчиталось о начале расследования по статье о хулиганстве. Районная администрация отрицает, что в конфликте участвовало большое число мигрантов, но комментаторы в соцсетях обвиняют чиновников в попытке сгладить проблему.

В поселке Красном Аксайском районе Ростовской области местные жители потребовали от местного главы выдворить из поселения иностранных граждан после нападения на местного подростка, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии".

На подростка напали 1 января, когда он попытался заступиться за бездомного, которого унижал пьяный мужчина, сообщил 4 января Telegram-канал "Русская Община". В сообщении указано, что после нападения в местный отдел полиции доставили Агамурата Джумаева, но после отпустили без предъявления обвинений. На приложенной к сообщению фотографии у пострадавшего заметен сильный отек в височной области.

На сходе жителей местная жительница потребовала "выдворить мигрантов". Видео со схода жителей поселка Красный опубликовал telegram-канал Readovka. "Потому что население не хочет , несмотря на извинения и все остальное, подвергать своих детей опасности.. Я не вижу, как бы вы могли сгладить (эту ситуацию)", - говорит на видео женщина.

Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил разобраться в "противоправном поведении мигрантов". "Глава СК России поручил руководителю СУ по Ростовской области Хуаде А.Г. возбудить уголовное дело и представить доклад о первоначально установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении в Telegram-канале Следкома России от 4 января.

После этого Управление Следкома по Ростовской области отчиталось, что возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. "В настоящее время допрашиваются участники происшествия, а также выполняются иные следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления", - указано в сообщении от 4 января

Депутат Госдумы Александр Хинштейн 4 января в своем Telegram-канале сообщил, что "мигрант ударил ребёнка, а потом приехал с целой бандой и призывал «резать всех старше семи лет»".

Позже в тот же день он опубликовал справку о конфликте, составленную главой ОМВД по Аксайскому району Владимиром Грековым. Как следует из справки, подросток, который был на улице вместе со своими друзьями решил вмешаться в конфликт уроженца Таджикистана, который находился в состоянии алкогольного опьянения, с другим мужчиной, инвалидом детства с психоневрологическим диагнозом. Однако уроженец Таджикистана Агамурат Джумаев нанес подростку удар в лицо рукой, в которой был зажат мобильный телефон. Подросток в ответ ударил нападавшего в лицо. Затем он позвонил отцу, который приехал к месту конфликта и дважды ударил нападавшего в лицо. Спустя 20-30 минут по месту жительства несовершеннолетнего пришел Джумаев с двумя неизвестными гражданами и начал извиниться перед подростком. "Данные граждане каких-либо угроз не высказывали", - говорится в справке.

"Почему в таком случае жители поселка вышли на сход, требуя оградить их от произвола мигрантов, полковник Греков не объясняет", - отметил депутат.

Администрация Аксайского района 4 января отчиталась, что "в отдельных телеграм-каналах были зафиксированы факты распространения искаженной информации об участии в конфликте большого числа мигрантов, использовании ими различных предметов в качестве оружия устрашения и антирусских лозунгах. В ходе детального разбирательства данные факты не подтвердились", - говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Вместе с тем районные власти отметили, что по итогам заседания "принят ряд решений по усилению межведомственной работы в целях профилактики этноконфессиональных конфликтов".

Это сообщение в Telegram-канале районной администрации, на который подписаны 6026 человек, набрало к 20.59 мск 5 января 20 комментариев.

Комментаторов удивила позиция властей. "Я - житель посёлка Красный. Мне 67 лет и я удивлена позицией Администрации Аксайского района, пытающейся уголовное преступление представить как бытовой конфликт. Понятно, что показатели работы хочется приукрасить. Но не до такой же степени! Это полное неуважение к жителям посёлка Красный - констатировать, что факты не подтвердились или информация искажена", - отметила Елка.

"Как вы могли принять подобное решение? И дело не в национальной принадлежности,а в том что человек угрожал ножом и своих друзей позвал", - написала Ирина Деденцева.

"Скажите, пожалуйста, какие факты не подтвердились? То, что по посёлку Красный бегало 20 вооружённых бандитов? Или то, что зачинщик был задержан, а спустя пару часов отпущен и принято решение, что 20 вооружённых человек, бегающих по посёлку в поисках жертв, особой опасности не представляют? Или то, что глава администрации данного поселения, прибыв на место, призвал местных жителей понять и простить зачинщика беспорядков и передать его на перевоспитание диаспоре? Или может это просто желание администрации сгладить данное происшествие, чтобы не портить статистику и свои показатели?" - поинтересовался РС.

"Кавказский узел" также писал, что железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону приговорил сотрудника по вопросам миграции донского управления МВД Алексея Виноградова к 10 годам лишения свободы за незаконное оформление около 500 мигрантов.

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