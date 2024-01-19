Военный из Краснодарского края убит на Украине

19 января 2024, 15:26

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Николай Пискарев погиб на Украине, сообщила администрация Туапсинского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 291 военного из Краснодарского края.

"Кавказский узел" писал, что Яков Гордеев стал 290-м жителем Кубани, гибель которого в зоне военной операции на Украине подтвердили власти.

Уроженец Тенгинки, младший сержант Николай Пискарев получил смертельное ранение в ходе специальной операции на Украине, сообщил сегодня глава Туапсинского района Сергей Бойко в своем Telegram-канале.