19 января 2024, 15:26

Военный из Краснодарского края убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Николай Пискарев погиб на Украине, сообщила администрация Туапсинского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 291 военного из Краснодарского края.

"Кавказский узел" писал, что Яков Гордеев стал 290-м жителем Кубани, гибель которого  в зоне военной операции на Украине подтвердили власти.

Уроженец Тенгинки, младший сержант Николай Пискарев получил смертельное ранение в ходе специальной операции на Украине, сообщил сегодня глава Туапсинского района Сергей Бойко в своем Telegram-канале.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 29й бойцов из Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов, в том числе с Кубани.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Три бойца из Краснодарского края убиты в военной операции", "Подтверждена гибель на Украине военного с Кубани", "Пять военных из Краснодарского края убиты на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

19 января 2024, 16:02

  • Житель Дагестана признан виновным по делу об экстремизме

    Суд в Махачкале признал Руслана Абдуллаева виновным в причастности к ячейке "граждан СССР"* и приговорил его к сроку в колонии, но с учетом времени, проведенного под арестом, он был освобожден в зале суда. Прокуратура потребовала ужесточить наказание, Верховный суд Дагестана добавил к приговору полгода ограничения свободы.

19 января 2024, 14:43

  • Счета сотрудницы американского фонда заблокированы в Азербайджане

    Суд в Азербайджане заблокировал банковские счета сотрудницы американской организации "Германский фонд Маршалла" Мехрибан Рагимли, лишив ее возможности получить зарплату. Неофициальные источники объяснили блокировку уголовным делом журналиста Kanal-13 Азиза Оруджева, с которым фонд никак не связан, сообщила Рагимли.

19 января 2024, 14:00

19 января 2024, 13:29

19 января 2024, 12:45

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи