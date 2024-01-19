Юристы оценили шансы уроженца Ингушетии на компенсацию за притеснения в колонии

19 января 2024, 10:30

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

У осужденного из Ингушетии Вахи Цурова немного шансов добиться в суде денежной компенсации от руководства колонии за дисциплинарные взыскания из-за совершения намаза, заявили юристы. Цуров вправе требовать и проверки по уголовной статье об оскорблении чувств верующих, указал ингушский правозащитник.

Как писал "Кавказский узел", 14 января стало известно, что осужденный уроженец Ингушетии Ваха Цуров потребовал в суде денежной компенсации в 100 тысяч рублей от администрации колонии. Он заявил, что подвергался дисциплинарным взысканиям за совершение намаза.

Выходцы с Северного Кавказа сталкиваются в колониях с предвзятым отношением сотрудников и других заключенных, там нередко нарушаются их права на свободу вероисповедания, указали в апреле 2021 года правозащитники.

Административное дело по иску Вахи Цурова 15 января поступило в Магасский райсуд, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" секретарь судьи. "Заседание пока не назначено. Его назначат в течение пяти рабочих дней. Скорее всего, на следующей неделе станет известно", - сказала она.

Не участвующий в деле двокат Ирина Бирюкова сообщила, что в её практике вопрос по воспрепятствованию совершения религиозных обрядов в колонии решался на уровне прокуратуры. "В суды мы не ходили. Я писала жалобу в прокуратуру. Прокуратура, как это обычно бывает, ответила, что ничего не подтвердилось. Но от осужденного отстали, и вопросов больше по поводу совершения намаза не возникало", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Что касается случая Цурова, то адвокат затруднилась предположить, насколько успешным будет итог. "Так как не видела материалов дела и не беседовала с осужденным. В качестве доказательств можно представить или просить суд истребовать записи камер видеонаблюдения, видеорегистраторов, показания свидетелей, допрос сотрудников, которые в суде, бывает, теряются и начинают говорить правду. Возможно, ранее он обращался в надзирающие органы и проводились проверки", - сказала Ирина Бирюкова.

Она считает, что сам факт дисциплинарного взыскания, если он связан с тем, что заключенного наказывали, например, за нарушение правил внутреннего распорядка из-за совершения намаза, может быть доказательством притеснения. "И эти нарушения надо обжаловать. Бывают по этому поводу положительные решения. Смотря как было зафиксировано, и что формальным поводом послужило для дисциплинарки", - отметила Бирюкова.

Адвокат Равиль Тугушев считает, что иск Цурова в своём роде уникален, но вероятность отсудить 100 тысяч у ФСИН без оспаривания дисциплинарных взысканий мала. "Как правило, осуждённые, находясь ещё в заключении, опасаются подавать иски к администрации. Поэтому это необычный случай. Главным же доказательством нарушения свободы вероисповедания, права на намаз является дисциплинарное взыскание за его совершение. И это дисциплинарное взыскание должно быть оспорено. Это уже будет основанием для иска. Но вряд ли работники колонии прямо написали в качестве причины взыскания - "вставал на намаз". Это было бы явным нарушением конституционных прав", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам адвоката, успешно завершившихся судебных исков касательно права на намаз в колонии он не припомнит. "Была успешная практика исков по снятию тех или иных дисциплинарных взысканий. Кроме того, были успешные иски к ФСИН по возмещению морального вреда. Но это уже после отбытия наказания или реабилитации осужденного", - отметил Тугушев.

Шанс выиграть дело у Цурова есть, хоть и небольшой, согласился ингушский правозащитник Магомед Муцольгов. "У него есть шанс, хоть и маленький, выиграть. В какой-то степени это может быть похоже на решения ЕСПЧ по жалобам российских заключенных. В решениях указывалось на необходимость пересмотреть дело, изменить условия содержания и другие рекомендации по существу. И наряду с этим назначалась компенсация человеку, чьи право были нарушены. Российское государство в своё время, как правило,выплачивало компенсацию. Но реальные условия и обстоятельства дела для осужденного редко менялись", - сказал Муцольгов корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, тюремная система России нуждается в реальных переменах. "Правила внутреннего распорядка, которые порой придумываются в разных исправительных учреждениях, разные, в части соблюдения прав верующих противоречат конституционным правам граждан. Правила эти фактически оскорбляют чувства верующих. Ведь это не дело администрации ФСИН – определять, как и когда молиться и поститься. Нельзя указывать, что молиться нужно завтра, а не сегодня. А это происходит. Потому что взыскания часто дают за утренний или ночной намаз из-за того, что человек встает на них якобы во внеурочное время", – пояснил Муцольгов.

Он добавил, что Цуров может потребовать проверки и на наличие уголовного преступления - оскорбления чувств верующих со стороны работников колонии.

Правозащитник пояснил, что три созыва был председателем ОНК, и ему приходилось сталкиваться со случаями препятствий для совершения намаза заключенными даже в учреждениях ФСИН мусульманских регионов. "Я встречался с такими проблемами. Какие-то вопросы удавалось решать на месте благодаря адекватности администрации учреждений, людей, которые отвечали за соблюдение правил внутреннего распорядка. Но не везде. К сожалению, хватало всякого абсурда. В том числе, например, ограничение доступа к религиозной литературе", - отметил Муцольгов.

По его мнению, истец может также апеллировать к политикам. "Российские государство, как и отдельные политики, заявляют о многоконфессиональности страны, о заботе о правах верующих. Есть даже политики, которые спекулируют исламскими канонами, чувствами мусульман в целях пиара. А когда им это не нужно, то забывают обо всём. Необходимо задать вопрос им: почему здесь и сейчас при нарушении прав верующего мусульманина в системе ФСИН они не действуют?" - сказал Муцольгов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.