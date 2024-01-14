Осужденный из Ингушетии заявил о притеснениях в колонии за намаз

14 января 2024, 16:30

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Уроженец Ингушетии Ваха Цуров потребовал денежной компенсации от администрации колонии, заявив, что подвергался дисциплинарным взысканиям за совершение намаза.

Как писал "Кавказский узел", выходцы с Северного Кавказа сталкиваются в колониях с предвзятым отношением сотрудников и других заключенных, там нередко нарушаются их права на свободу вероисповедания, указали в апреле 2021 года правозащитники.

Осужденный из Ингушетии Ваха Цуров заявил о давлении в карельской колонии из-за соблюдения религиозных обрядов, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"*.

В своем иске Цуров указал, что администрация колонии неоднократно накладывала на него дисциплинарные взыскания за совершение намаза в определенные часы. Осужденный потребовал компенсацию в 100 тысяч рублей, пишет издание.

В 2012 году Мосгорсуд приговорил Ваху Цурова к 15 годам колонии строгого режима, признав его виновным в создании банды и разбое, Верховный суд России оставил приговор в силе. Другие обвиняемые - Руслан Дзейгов, Мовсар и Хасан Мержоевы, Ахмед Султыгов – были осуждены на сроки от 12 до 14 лет колонии, говорится в публикации.

Ответчиками по иску Вахи Цурова значатся ИК-7 УФСИН по Республике Карелия и ФСИН России, указано в карточке дела на сайте Магасского райсуда. По итогам рассмотрения дело было "передано на рассмотрение другого суда", говорится в карточке дела. В ней же отмечено, что жалоба истца на это решение была направлена в Верховный суд Ингушетии.

Карточка дела Цурова на сайте Верховного суда Ингушетии обновлена 13 января, в ней опубликован текст апелляционного определения, вынесенного 21 декабря 2023 года.

Согласно тексту документа, Ваха Цуров в своем иске просит "признать незаконными действия, выразившиеся в лишении его права на свободу вероисповедания, взыскать в свою пользу компенсацию за нарушение условий содержания в размере 100 000 руб., а также обязать ответчика снять все дисциплинарные взыскания за совершение религиозных обрядов в ФКУ ИК-7".

Магасский райсуд направил административное дело для рассмотрения по подсудности в Сегежский горсуд в Карелии, но Цуров в частной жалобе попросил отменить это решение, "считая его незаконным и необоснованным", отмечается в публикации.

"Вынося обжалуемое определение, судья пришел к выводу о неподсудности административного искового заявления Магасскому районному суду [...], указав, что административный иск подлежит рассмотрению судом по месту нахождения территориального органа учреждения, чьи действия оспариваются административным истцом. Однако с данной позицией суда первой инстанции нельзя согласиться. В соответствии со ст. 47 Конституции РФ никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом. [...] Право выбора между несколькими судами, которым [...] подсудно административное дело, принадлежит административному истцу", - указал Верховный суд Ингушетии.

Иск Вахи Цурова, исходя из его места жительства, подсуден Магасскому райсуду, заявила апелляционная инстанция. "С учётом того, что судьёй первой инстанции допущены нарушения норм процессуального права, полагаю, что определение суда подлежит отмене, а административное дело - направлению в суд первой инстанции для рассмотрения по существу", - говорится в документе.

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