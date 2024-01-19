Названы сроки восстановления шахтинского завода после пожара

19 января 2024, 09:39

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Восстановление полиэфирного завода в Шахтах после крупного пожара займет до трех месяцев, сообщил совладелец предприятия. При пожаре пострадали 10 человек, версия об атаке беспилотника не подтвердилась, заявил губернатор Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", 17 января на полиэфирном заводе в Шахтах произошел пожар, ему был присвоен повышенный ранг опасности. По словам очевидцев, перед пожаром был слышен взрыв.

Завод по производству полиэфирного штапельного волокна был открыт в Шахтах в июне 2023 года, он стал первым в России предприятием такого профиля. По словам губернатора, в предприятие мощностью до 200 тонн продукции в день инвестор вложил более 5 млрд рублей, сообщил 8 июня 2023 года "Коммерсант".

Восстановительные работы после пожара на ООО "Шахтинский полиэфирный завод" займут до трех месяцев, сообщил Олег Рябошапка, гендиректор компании "Авангард", которая владеет 20% уставного капитала завода.

По его словам, после пожара производство на предприятии приостановлено. "Урон большой, но планируем в течение трех месяцев запустить производство", - привел вечером 18 января его слова "Интерфакс-Юг".

Олег Рябошапка отметил, что весь персонал завода будет сохранен. "Мы выплачиваем зарплату, люди не будут страдать на момент простоя", - пояснил он.

По его словам, предприятие не было застраховано потому, что не введено в эксплуатацию: "Работы шли в режиме пуско-наладки, а пуско-передаточные и сдаточные работы планировалось проводить в конце февраля", - процитировало Рябошапку агентство.

Ранее, 17 января, губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в результате пожара пострадали 10 человек. "Шестеро из них госпитализированы: трое - с ожогами, еще 3 человека - с травмами различной степени тяжести. Остальным пострадавшим, которые получили травмы легкой степени, оказана помощь в травмпункте БСМП Шахт, они отпущены домой", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Пожар на заводе не был результатом атаки беспилотника, подчеркнул Голубев. "В причинах произошедшего будут разбираться специалисты. Информация о БПЛА не подтверждается. По данным военных, ПВО в это время не работало", - написал он.

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