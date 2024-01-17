Крупный пожар произошел на заводе в Шахтах

17 января 2024, 12:12

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На полиэфирном заводе в Шахтах произошел пожар, ему присвоен повышенный ранг опасности, сообщили спасатели. По словам очевидцев, перед пожаром был слышен взрыв.

Пожар произошел сегодня на полиэфирном заводе в Шахтах, сообщил телеграм-канал Don Mash. "Очевидцы говорят, что сначала услышали взрыв, а потом в районе ШПЗ повалил чёрный дым", - говорится в сообщении.

Публикация проиллюстрирована видеороликом, на котором виден густой черный дым и пламя в промзоне.

Этот же видеоролик размещен сегодня в телеграм-канале шахтинской газеты "К вашим услугам". "Причина пожара пока неизвестна. На борьбу с огнём выехали все шесть пожарных подразделений города Шахты. Пожару присвоен повышенный ранг опасности", - приводит издание слова ведущего инженера отряда ФСП по Ростовской области Ларисы Аникиной.

По данным МЧС, сообщение о пожаре в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек поступило в 11.30 мск, сообщает в своем телеграм-канале издание 161.ru.

Завод по производству полиэфирного штапельного волокна был открыт в Шахтах в июне 2023 года, он стал первым в России предприятием такого профиля, сообщил 8 июня 2023 года "Коммерсант". "В предприятие мощностью до 200 тонн продукции в день инвестор вложил более 5 млрд руб. Запуск такого производства позволит заместить в стране до 60% рынка и существенно снизить зависимость России от импорта, отметил губернатор Дона Василий Голубев на торжественном открытии нового завода", - говорится в публикации.

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