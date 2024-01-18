Правозащитники возложили на власти Чечни ответственность за убийство Гакаева

18 января 2024, 18:45

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Представители властей и правоохранители должны были обратить внимание на посты Турпал-Али Шамурзаева о борьбе с колдунами и отреагировать на них, это могло бы предотвратить убийство муллы Гакаева, заявили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", родственники Турпал-Али Шамурзаева, обвиняемого в убийстве муллы Абдурахима Гакаева, заявили, что опозорены действиями своего сородича, и выразили желание примириться с родными погибшего, примирение состоялось в Кади-Юрте. 14 января стало известно, что мулла из села Воскресеновское Шелковского района Чечни Абдурахим Гакаев убит на глазах своего ребёнка. 15 января был задержан 30-летний подозреваемый в убийстве. Следствие сообщило 17 января, что задержанному жителю Гудермеса предъявлены обвинения в убийстве в селе Воскресеновское, он признал вину и арестован.

Оппозиционный властям Чечни Telegram-канал сообщил, что за несколько месяцев до убийства обвиняемый записал видеообращение, в котором заявил о своей борьбе с колдунами, и попросил довести это обращение до Рамзана Кадырова, у которого пытался найти понимание и защиту. По данным этого же источника, мужчина 10 лет назад обращался к целителю, использующему методы нетрадиционной медицины, в Дагестане. Спустя пять лет он начал искать лечение от колдовства и так стал "пациентом" человека, которого убил, решив, что тот тоже колдун.

Правозащитник Оюб Титиев охарактеризовал Шамурзаева, как человека неадекватного. "Я сделал такое заключение, узнав о его предыдущих постах в YouTube только после того, как все это произошло. В YouTube много (его) разных постов, есть совершенно глупые. Но их должны отслеживать сотрудники силовых структур и Минпечати Чечни, которые по долгу своей службы обязаны следить, за такими сообщениями в интернете. И наверняка, если бы кто-то следил за этим, можно было бы выйти на автора, узнать, что за человек и предотвратить это преступление", - уверен правозащитник.

По его словам, он знаком со многими представителями рода Шамурзаевых. "Это адекватные порядочные, умные люди. Предполагаю, что они не знали о всех сообщениях, которые выкладывал в YouTube их 30-летний родственник. Если взрослые сами не посещают YouTube, Facebook*, Telegram, то их дети, подростки, молодые люди наверняка знали о том, что пишет в соцсетях их родственник. Видно, сочли за блажь, за глупость, учитывая, что подобными публикациями переполнен интернет, и просто не обратили на это внимание, не отреагировали должным образом. Никто не предполагал, что эти публикации могли привести к гибели имама", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Это событие выбило из колеи не только представителей рода Шамурзаевых, но и всех жителей села Комсомольское, где они проживают. "По нашим обычаям они не имели права прийти в дом Гакаевых, чтобы выразить соболезнование, не могли присоединиться к похоронной процессии. Им нужно было получить на это разрешение от родственников пострадавшей стороны. Свои слова сострадания и просьбу простить их за то, что их человек убил достойного имама Абдурахмана Гакаева они выложили в соцсетях, обратились в муфтият Чечни просьбой провести примирение с родом Гакаевых", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" один из жителей Гудермесского района.

По словам президента Ассамблеи народов Кавказа Руслана Кутаева, роликов подобных тем, что записал Шамурзаев, в сети "пруд пруди". "Я смотрел его два ролика, годе он рассказывает о своих визитах к дагестанском лекарю, и потом к Абдурахиму Гакаеву. Все, что там говорится - откровенная чушь. Мне кажется, то, что происходило все это время с Турпал-Али Шамурзаевым - классический случай, случай, когда него все отмахивались, не исключая и того имама, к которому он обратился после визита к дагестанскому знахарю. Он пришел к Гакаеву, чтобы тот с него снял порчу, поверив, что тот поможет ему стать нормальным человеком, "чистым". Имам видит, что парень болен, что с головой у него не все в порядке и одними молитвами помочь ему трудно. И дал понять, видимо, Турпалу-Али, что он ничем помочь ему не может. В итоге произошло то, что случилось", - сказал Руслан Кутаев.

По его словам, листая интернет, соцсети он поразился большому количеству постов, авторы которых клянутся Кадырову в своей преданности, готовности сделать все, что он скажет, выполнить любое его приказание. "И посты Турпал-Али Шамурзаева находят свое достойное место в этих излияниях, приправленных к тому же его горячим желанием освободить республику от колдунов. У сотрудников минпечати Чечни, которые обязаны ежедневно проводить мониторинг СМИ и соцсети, и "вылавливать" все, что, на их взгляд, может заинтересовать руководство, такие посты не вызывали интереса: мало ли что могут писать поклонники Кадырова, даже если это желание убить колдунов. Только поэтому, на мой взгляд, эти сообщения Шамурзаева, остались незамеченными. Но теперь, после того, что произошли с имамом Гакаевым, эти сообщения будут изучаться более тщательно. Это был кровавый урок, и подобные посты теперь, думаю, не останутся незамеченными", - считает Кутаев.

По его словам, в интернете он нашел много снимков Шамурзаева, было видно, что он с удовольствием позировал с оружием в руках. "По некоторым сведениям, он работал в спецназе", - отметил Кутаев. Он подчеркнул, что сотрудники чеченского спецназа по приказу совершают страшные преступления и предположил, что это убийство могло быть кем-то заказано.

Версию о заказном убийстве не исключил и блогер Муса Ломаев. По его словам, он ждет "подтверждения от какой-то радикальной группы", что она заказала "устранение колдуна", "который отошел от религии, стал заниматься всякими порчами и заговорами", сказал Ломаев корреспонденту "Кавказского узла". По его мнению, в Чечне действительно идет борьба с колдунами, ведуньями. Потому что на Кавказе эта категория населения привлекает многих людей, к ним приезжают, чтобы узнать, что будет с их бизнесом, женщины обращаются к ведуньям, чтобы узнать, когда она выйдет замуж , а другие просят приворожить богатого.

По словам Мусы, эта тема очень актуальна. "Это колоссальный бизнес, и он не искоренен. И если эта проблема не решена, а наоборот таких вот колдунов меньше не становится, значит, это кому-то нужно, что бы они существовали. Получается, что с одними ведется жесткая, если не сказать, жестокая, борьба. А вот подконтрольная группа продолжает существовать и дальше. И наверняка, некоторые представители власти тайно пользуются услугами предсказателей", - предполагает блогер. По его словам, кадыровская система пытается представить этого парня, как человека, который сошел с ума и поэтому убил имама Гакаева, потому что, как он заявил следователю, "питает к нему неприязненные чувства".

"Время от времени, в Чечне появляется такой вот одиночка, который то силовика убьет, теперь вот имама зарезал. И все это представляется, что это типа борьба с кадыровским режимом. И всегда за этим стоит радикальная группа, которая или находится где-то рядом, или же за пределами республики и даже страны", - предположил Ломаев.

По его мнению, роду обвиняемого, у которого нет ни братьев, ни отца, совершенно непонятно, почему он сделал это. "Значит, или он явно шизофреник, или действительно что-то произошло между имамом и этим парнем. Таких версий придерживаются многие пользователи соцсетей. Я же склоняюсь к радикальному развитию событий. Потому что неоднократно радикальные силы использовали в своих интересах таких вот людей с больной психикой, готовых на какую-то порой совершенно бессмысленную акцию. Он же не просто пришел и убил, он к этому готовился долго и тщательно, возможно, с чьей-то помощью со стороны. Он заявил, что "пришел с подарком от брата". Какого брата он имел в виду? Значит, кто-то, кого он называет братом, использовал его в сложившейся ситуации. Такие вот беспредельные акции, когда можно убить человека в его собственном доме, да еще и на глазах маленького ребенка, начали проводить тридцать лет назад, когда у нас в республике появился радикальный ислам. До этого у нас такого беспредела в республике не было", - уверен Муса.

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