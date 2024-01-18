Осужденный глава Азова Ращупкин покинул пост

18 января 2024, 06:12

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Владимир Ращупкин, осужденный условно за превышение полномочий, после утверждения приговора сложил полномочия главы Азова.

Как писал "Кавказский узел", 16 января Ростовский областной суд оставил в силе приговор главе Азова Владимиру Ращупкину, который был приговорен к трем с половиной годам условно по делу о превышении полномочий. Еще одному фигуранту дела, бывшему директору департамента имущественно-земельных отношений Николаю Юхнову, срок в колонии суд заменил на условный.

Мэр Азова Владимир Ращупкин был задержан и заключен под стражу в мае 2020 года по подозрению в махинациях с земельным участком. Суд приговорил его к трем с половиной годам лишения свободы условно, запретив ему на два года занимать должности в органах местного самоуправления "с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий". Тем не менее, в октябре 2022 года стало известно, что Ращупкин продолжает работу на посту главы администрации. 14 февраля 2023 года Ростовский областной суд отменил приговор Ращупкину и отправил его дело на новое рассмотрение.

На заседании 17 января депутаты городской думы Азова рассмотрели вопрос об отставке Владимира Ращупкина с поста главы администрации. Как сообщил сам бывший мэр, его заявление было удовлетворено.

В своей публикации о сложении полномочий Ращупкин не комментировал обвинение, процесс и утвержденный приговор. Вместо этого он подробно и многословно описал достижения городских властей за восемь лет своего пребывания на посту главы администрации, хотя в заключении разделил перечисленные заслуги с депутатами гордумы и “всем городским сообществом”.

“Надеюсь, начатые проекты будут успешно завершены, а запланированные качественные изменения будут реализованы новым главой администрации”, - написал бывший глава Азова в своем Telegram-канале.

Ращупкин был назначен главой администрации Азова 22 января 2016 года, ранее он был заместителем главы города по вопросам промышленности, экономики и инвестициям, отмечает “Интерфакс-Юг”.

Согласно версии следствия, в 2018 году Ращупкин постановил передать в собственность физлицу земельный участок площадью 17 гектаров. После этого земля была разделена на новые участки, на них были построены дома, а на всей площади возник коттеджный поселок.

Директор департамента имущественно-земельных отношений администрации Азова Николай Юхнов в августе 2021 года был приговорен к четырем годам колонии. Суд пришел к выводу, что чиновник незаконно передал в частную собственность принадлежащие государству земельные участки площадью 15 гектаров, ущерб составил 48 миллионов рублей. В апреле 2023 года кассационный суд в Краснодаре направил на пересмотр дело Юхнова.

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