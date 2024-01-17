Потерпевшие по делу о смерти Джабиева проигнорировали требования явиться в суд

17 января 2024, 20:31

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Николай Цховребов и Герсан Кулумбегов, признанные потерпевшими по делу о смерти Инала Джабиева, отказались явиться на заседание суда, так как живут в Северной Осетии и неоднократно давали показания по делу ранее. Суд согласился на следующем заседании приступить к допросу свидетелей.

Как писал "Кавказский узел", 27 октября 2023 года прокуратура Южной Осетии сообщила, что обвиняемые ознакомлены с материалами дела о смерти Инала Джабиева, и оно передано в суд. На первых заседаниях суда были зачитаны обвинительные заключения Джумберу Бибилову, Марату Хугаеву, Андрею Джиоеву, Ацамазу Наниеву, Ирбегу Сланову, Сергею Козонову, Зауру Гогичаеву и Алану Багаеву. Сторона защиты не признает ни одной статьи обвинения, заявили адвокаты сотрудников криминальной милиции. На заседании 15 января защита настояла на необходимости присутствия в суде признанных потерпевшими по делу о смерти Инала Джабиева Николая Цховребова и Герсана Кулумбегова, суд постановил принудительно доставить их на следующее заседание.

17 августа 2020 года в Цхинвале был обстрелян служебный автомобиль, в котором находился министр внутренних дел Игорь Наниев, никто не пострадал. Вместе с Иналом Джабиевым по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии Игоря Наниева были задержаны Николай Цховребов и Герсан Кулумбегов. После гибели Джабиева они были отпущены под подписку о невыезде. На заседании суда по делу о смерти Джабиева Кулумбегов заявил, что после задержания его из ИВС привозили в маске в криминальную милицию и избивали. Николай Цховребов также сообщил, что к нему применялось физическое насилие в стенах правоохранительных органов. 15 июля 2022 года Верховный суд Южной Осетии прекратил уголовное дело Инала Джабиева и Николая Цховребова о покушении на министра, так как не было получено доказательств их причастности к покушению. Горсуд Цхинвала постановил выплатить два миллиона рублей в виде компенсации за моральный ущерб родным Инала Джабиева.

На заседании по делу о смерти Инала Джабиева сегодня присутствовали вдова Инала Джабиева - Оксана Сотиева, мать потерпевшего Николая Цховребова, которая по доверенности представляет интересы сына, родственники подсудимых, журналисты и представители парламента. Зал был полон, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Адвокат потерпевшего Николая Цховребова и Герсана Кулумбегова Фатима Гатагонова пояснила суду, что оба ее подзащитные проживают на постоянной основе с прошлого года в Северной Осетии и предоставила суду письменный отказ потерпевшего Цховребова явиться в суд. "Мой подзащитный письменно подтверждает, что неоднократно давал показания, придерживается их и нового ему добавить к ранее данным показаниям нечего", - пояснила адвокат. Кроме того, по словам стороны юриста потерпевших, Цховребов подписал контракт и со дня на день ожидает отъезда на Донбасс, поэтому у него нет возможности прибыть в суд".

Все обвиняемые по делу Инала Джабиева были доставлены на процесс. Пять обвиняемых сотрудников находятся под стражей, трое являются в суд сами, так как по решению суда находятся под подпиской о невыезде. В суде интересы обвиняемых представляют четыре адвоката, - два адвоката югоосетинской адвокатской палаты (Остаева и Кочиева) и двое приглашенных из России адвокатов. Все четыре защитника подсудимых высказались против принятия судом к сведению письменного отказа потерпевших о неявке в суд. Гособвинитель в свою очередь пояснил, что согласно УПК РФ - если гражданин является гражданином иностранного государства, он имеет право не являться в суд по приглашению суда и не реагировать на перспективы насильственной доставки в суд. Так как 90% жителей Южной Осетии имеют двойное гражданство, то эта оговорка была выдвинута гособвинением как законное обоснование для отказа в явке на процесс.

Остаева пояснила, что это обоснование действует, если человек является гражданином иностранного государства в первую очередь. Судья пояснила, что в наличии гражданств у человека нет порядка очередности.

Кроме того, защита обвиняемых заявила, что явка в суд потерпевших необходима, так как еть противоречия в данных ранее показаниях. "Есть показания на стадии предварительного расследования, есть показания потерпевших в ходе очной ставки, и есть в них противоречия. Потерпевшие в письменном виде ответили, что придерживаются ранее данных показаний. Каких именно?" - обратился к суду адвокат подсудимых.

Гособвинитель пояснил, что несколько протоколов показаний связаны с возвращением дела в прокуратуру, когда подсудимым изменили квалификацию содеянного.

Защита подсудимого попросила изменить регламент заседаний - порядок опроса в суде, судья Оксана Кокоева, несмотря на несогласие обвинения, удовлетворила это ходатайство. Она сообщила, что следующее заседание 22 января будет начато с допроса свидетелей, к каждому заседанию секретариату следует приглашать по 10 свидетелей, после будет проведен допрос потерпевших и лишь потом подсудимых.

Процесс сложный, и надо дальше наблюдать как все будет продвигаться шаг за шагом, сказала корреспонденту "Кавказского узла" вдова Инала Джабиева Оксана Сотиева.

Дело Инала Джабиева напомнило дело Владимира Цкаева, который умер после допроса в отделе полиции Владикавказа в ночь на 1 ноября 2015 года. Следствие по делу о его смерти длилось более двух лет."Кавказский узел" подготовил видеосюжет о том, как Земфира Цкаева борется за справедливое наказание для тех, кто виновен в смерти ее супруга и лишил ее детей отца.

Инал Джабиев умер 28 августа 2020 года после допроса по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии. Его смерть вызвала массовые протесты и политический кризис в Южной Осетии: 16 депутатов парламента с осени 2020 года по февраль 2021 года бойкотировали заседания парламента, не давая собрать кворум. В итоге работа парламента оказалась полностью парализованной. Параллельно родные Джабиева, недовольные ходом расследования, организовали круглосуточную акцию протеста, которая проходила на площади в Цхинвале с 4 декабря 2020 года по 26 февраля 2021 года. Оппозиция и протестующие добивались увольнения генпрокурора Урузмага Джагаева, но прекратили акции, не добившись своих целей.

В октябре 2022 года Цхинвальский горсуд вернул уголовное дело о смерти после допроса Инала Джабиева на дополнительное расследование в Генпрокуратуру Южной Осетии. По делу на тот момент были обвинены семь силовиков. Генпрокуратура Южной Осетии в марте сообщила о новых обвиняемых по делу. Среди них - бывший генпрокурор Урузмаг Джагаев, он заочно арестован и объявлен в розыск, бывший начальник УВД по Цхинвалу Урузмаг Маргиев, который находится под подпиской о невыезде. Бывший глава МВД Южной Осетии Игорь Наниев объявлен в розыск. Все они обвинены в превышении должностных полномочий.

Новости о политическом кризисе в Южной Осетии, связанном со смертью Инала Джабиева, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Джабиева: протесты и кризис".

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