14 января 2024, 17:12

Пропавший со связи армянский военный найден мертвым

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Тело армянского военнослужащего, с которым была потеряна связь, обнаружено под лавиной, сообщили спасатели.

Как писал "Кавказский узел", командиры потеряли связь с армянским военнослужащим, который в туман и метель возвращался с боевой позиции. Были начаты его поиски.

Об обнаружении тела армянского военнослужащего сообщила Спасательная служба МВД Армении. По ее данным, тело нашли под лавинным покровом в ходе поисковой операции.

«Сегодня в районе 14.20 по местному времени тело военнослужащего нашли под лавиной на территории села Цхуни (Сюник)», - сообщило ведомство на своей странице в Facebook*.

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Примечание:

"Двое военных погибли в Армении за сутки", "Армянский офицер отправлен под домашний арест по делу о самоубийстве солдата", "Два сослуживца погибшего солдата задержаны в Армении".

Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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