Пропавший со связи армянский военный найден мертвым

14 января 2024, 17:12

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Тело армянского военнослужащего, с которым была потеряна связь, обнаружено под лавиной, сообщили спасатели.

Как писал "Кавказский узел", командиры потеряли связь с армянским военнослужащим, который в туман и метель возвращался с боевой позиции. Были начаты его поиски.

Об обнаружении тела армянского военнослужащего сообщила Спасательная служба МВД Армении. По ее данным, тело нашли под лавинным покровом в ходе поисковой операции.

«Сегодня в районе 14.20 по местному времени тело военнослужащего нашли под лавиной на территории села Цхуни (Сюник)», - сообщило ведомство на своей странице в Facebook*.

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