14 января 2024, 13:01

Поиски пропавшего военного начаты в Армении

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Начаты поиски военнослужащего, который перестал выходить на связь, возвращаясь с боевой позиции в непогоду, сообщили в Минобороны Армении.

Командиры потеряли связь с военнослужащим, который в туман и метель возвращался с боевой позиции, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Минобороны Армении.

"Связь с военнослужащим пропала, когда он возвращался с боевой позиции к месту постоянной дислокации. Ведутся его поиски", - сказал он.

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Примечание:

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Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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