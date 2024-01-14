Поиски пропавшего военного начаты в Армении

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Начаты поиски военнослужащего, который перестал выходить на связь, возвращаясь с боевой позиции в непогоду, сообщили в Минобороны Армении.

Командиры потеряли связь с военнослужащим, который в туман и метель возвращался с боевой позиции, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Минобороны Армении.

"Связь с военнослужащим пропала, когда он возвращался с боевой позиции к месту постоянной дислокации. Ведутся его поиски", - сказал он.

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