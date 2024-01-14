14 января 2024, 05:49

Владелец майнинг-ферм в Элисте обвинен в ущербе более чем на 29 млн рублей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Элистинский городской суд поступило уголовное дело местного жителя, который запустил в составе группы две майнинг-фермы. Он обвиняется в хищении электроэнергии на сумму более чем 29 миллионов рублей, сообщило следствие. 

По данным следствия, житель Элисты в период с 2019 по 2020 годы создал и возглавил организованную группу, которая запустила две майнинг-фермы.

Они долгое время потребляли электроэнергию без приборов учета. Сумма ущерба, нанесенного электросетевой организации, превысила 29 миллионов рублей, пишет 12 января "Коммерсант".

Лидеру группы предъявлено обвинение по подпунктам "а" и "б" части 2 статьи 165 УК РФ , ему грозит до пяти лет лишения свободы, информируют "Вести Калмыкия".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце декабря владельцу майнинг-фермы в селе Сафарали Кумторкалинского района Дагестана было предъявлено обвинение в нанесении энергоснабжающей компании на сумму более миллиона рублей.

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Примечание:

"Сотрудники "Дагэнерго" обвинены по делу о мошенничестве с криптофермой", "Нелегальная майнинговая ферма найдена в дагестанском селе", "Силовики пресекли деятельность сети криптоферм в трех муниципалитетах Дагестана".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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