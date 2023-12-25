Владелец майнинг-фермы в Дагестане обвинен в нанесении ущерба на миллион рублей

25 декабря 2023, 04:36

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Передано в суд дело владельца майнинг-фермы из села Сафарали Кумторкалинского района, который нанес энергоснабжающей организации ущерб более чем в миллион рублей, сообщила прокуратура.

Прокуратура Дагестана направила в суд уголовное дело против владельца майнинг-фермы.

По данным следствия, в 2022 году житель села Сафарали Кумторкалинского района арендовал у знакомого трансформаторную подстанцию с трехфазным питанием и разместил в ее подсобных помещениях 30 аппаратов для майнинга. При этом он демонтировал установленный счетчик электроэнергии, говорится в сообщении, опубликованном 23 декабря в телеграм-канале Прокуратуры Дагестана.

Ведомство отмечает, что мужчина, подключив майнинг-аппаратуру, нанес имущественный ущерб филиалу ПАО "Россети" на сумму более миллиона рублей. В отношении сельчанина возбуждено уголовное дело по пункту "б" статьи 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). Дело направлено в Кумторкалинский районный суд.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в сентябре 2022 года дошло до суда дело владельца майнинг-фермы в Каспийске, ущерб от действий которого, по данным прокуратура, также превысил миллион рублей.

Жители разных районов Дагестана периодически жалуются на отключения электроэнергии и аварии в сетях. 17 августа 2022 года ежедневные перебои в подаче света вынудили жителей улицы Ярагского в Махачкале перекрыть улицу, рассказали они. В ресурсоснабжающей компании отключения света тогда объяснили аномальной жарой и перегревом оборудования. Ранее, 18 января 2021, жители Левашинского района потребовали от властей обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии в жилые дома. Проблемы со светом в населенных пунктах связаны с изношенностью электросетей и ростом количества майнинг-ферм, заявили в администрации района.

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