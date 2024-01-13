Сотрудники дома культуры уволены на Кубани после новогоднего представления

13 января 2024, 15:45

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Несколько сотрудников дома культуры в Щербиновском районе Кубани уволены после того, как актеры в новогоднем представлении имитировали секс перед зрителями с детьми. Полиция и прокуратура отчитались о проверках инцидента.

Как писал "Кавказский узел", 9 января публикация видео со старшеклассником, танцующим в костюме Снегурочки, вызвала недовольство нескольких жителей Динского района, пожаловавшихся властям на пропаганду ЛГБТ* в новогоднем представлении.

Полиция начала проверку после новогоднего представления с присутствием детей, во время которого актеры имитировали секс, сообщило 12 января РИА Новости. "Материал зарегистрирован в дежурной части ОМВД России по Щербиновскому району, проводится проверка", - привело агентство слова сотрудника кубанского управления МВД.

По словам сотрудника администрации села Шабельское, представление прошло в местном доме культуры 31 декабря 2023 года. На афише представления был указан возрастной ценз "18+". Часть сотрудников дома культуры уволены, уточнил он.

По словам сотрудника администрации Щербиновского района, зрители приходили на представление с детьми, несмотря на возрастной ценз, пишет агентство.

Прокуратура Краснодарского края начала проверку, сообщил 12 января со ссылкой на пресс-службу ведомства "Коммерсант-Кубань".

Ранее в сети появился фрагмент видеозаписи спектакля, который был показан во дворце культуры. По словам очевидцев, в постановке Снегурочка и Дед Мороз имитировали секс за ширмой, пишет издание.

Творческий коллектив во время спектакля "импровизировал по собственному усмотрению", заявила пресс-служба администрации района. "Действительно, инцидент имел место. Однако проект сценария представления, направленный для согласования в отдел культуры администрации района, изначально не содержал действия, представленные в видео", - процитировало 12 января сообщение администрации "Кубань 24".

Администрация Шабельского сельского поселения также сообщила об отставке главы села Михаила Игнатенко. "Сегодня, 12 января 2024 года, депутаты Совета Шабельского сельского поселения Щербиновского района единогласно приняли отставку главы М.С. Игнатенко по собственному желанию", - говорится в публикации на странице администрации во "ВКонтакте".

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