Следственный изолятор. Фото: Елена Синеок. ЮГА.ру

13 января 2024, 10:32

Осужденный по делу "Хизб ут-Тахрир"* пожаловался на условия в СИЗО Новочеркасска

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Администрация колонии Новочеркасска не удовлетворяет просьбы о медицинском обследовании, а в камере нет воды и по ней бегают крысы, пожаловался осужденный за участие в "Хизб ут-Тахрир"* Рустем Шейхалиев.

По словам адвоката Лили Гемеджи, осужденный за участие в "Хизб ут-Тахрир"* Рустем Шейхалиев пожаловался, что администрация СИЗО в Новочеркасске, в котором он содержится, игнорирует его просьбы о медицинском обследовании.

По его словам, он просит сделать ему электрокардиограмму, так как подозревает у себя сердечную недостаточность, но администрация СИЗО не реагирует не его просьбы, передало 12 января "ОВД Инфо"**.

Шейхалиев также пожаловался на плохие условия в СИЗО. По его словам, в его камере несколько дней нет воды, администрация изолятора не устраняет неполадки. Также Шейхалиев рассказал, что по камере бегают крысы. Арестанты, по его словам, спят по очереди и следят, чтобы они не кусали людей, отметила общественная организация "Крымская солидарность" в релизе, опубликованном 12 января на ее сайте.

"Кавказский узел" также писал, что осужденный за участие в "Хизб ут-Тахрир"* Руслан Сулейманов пожаловался, что врачи в колонии Новочеркасска, в которой он содержится, не обеспечивают его лекарствами. У Сулейманова врожденный порок сердца и тахикардия, пояснило адвокат.

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** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Суд в Ростове-на-Дону назначил длительные сроки пятерым обвиняемым по делу "Хизб ут-Тахрир"*", "Осужденный по делу "Хизб ут-Тахрир"* умер в СИЗО Новочеркасска", "Суд в Ростове-на-Дону назначил срок Эрнесу Аметову".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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