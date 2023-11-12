Осужденный по делу "Хизб ут-Тахрир"* пожаловался на отсутствие лечения в колонии Новочеркасска

12 ноября 2023, 11:41

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Врачи в колонии Новчеркасска не обеспечивают лекарствами осужденного за участие в "Хизб ут-Тахрир"* Руслана Сулейманова, у которого врожденный порок сердца и тахикардия, рассказала адвокат.

По словам адвоката Светланы Олексенко, активист Руслан Сулейманов, осужденный за участие в "Хизб ут-Тахрир"*, неоднократно обращался к администрации колонии в Новочеркасске за врачебной помощью, так как у него врожденный порок сердца и тахикардия.

Врач посетила Сулейманова один раз и назначила ему пустырник и глицин в качестве лекарств. Сулейманов от этих средств отказался, попросив назначить ему лекарство без спирта. Врачи на это сказали ему, что таких лекарств у них нет, передал 11 ноября на своем сайте Правозащитный проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал".

Сулейманов пожаловался, что в камере сыро, что отопление дали только 16 октября и что до этого ему приходилось спать в куртке. Он рассказал, что 5 октября был переведен в одиночную камеру и с тех пор ему не меняли постельное белье, рассказала адвокат.

Сулейманов был в ноябре 2022 года признан виновным в деятельности террористической организации и приготовлении к вооружённому захвату власти, суд его приговорил к 14 годам заключения, отметила общественная организация "Крымская солидарность" в релизе, опубликованном 10 ноября на ее сайте.

"Кавказский узел" также писал, что 9 ноября Ремзи Меметов, который осужден за участие в "Хизб ут-Тахрир"* и отбывает наказание в колонии на Ставрополье, пожаловался, что у него в заключении ухудшилось здоровье и что нуждается в лечении.

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