Здоровье Ремзи Меметова ухудшилось в ставропольской колонии

09 ноября 2023, 10:41

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У Ремзи Меметова, который осужден за участие в "Хизб ут-Тахрир"* и отбывает наказание в колонии на Ставрополье, ухудшилось здоровье. Он нуждается в лечении, рассказала супруга Меметова.

Как сообщал "Кавказский узел", житель Бахчисарая Ремзи Меметов, вместе с другими местными жителями, был 24 декабря 2018 года приговорен к восьми годам и девяти месяцам заключения по делу об участии в "Хизб ут-Тахрир"* и приготовлении к захвату власти.

Ремзи Меметов, отбывающий наказание в колонии на Ставрополье, страдает от высокого артериального давления и нуждается в лечении, рассказала его супруга Эльмира Меметова.

По ее словам, у ее супруга двоится в глазах и постоянно кружится голова. "Его правый глаз стал плохо двигаться, тюремный врач назначила уколы внутривенно и препарат "Пирацетам", – привело 8 ноября слова Меметовой "ОВД Инфо"**.

У Ремзи Меметова постоянное давление находится на отметке 150/100. Тюремный фельдшер подозревает, что проблема с глазом может быть связана с сосудами головного мозга, он рекомендовал вызвать частного невролога. Администрация колонии приняла заявление о вызове врача, отметила общественная организация "Крымская солидарность" в релизе, опубликованном на своем сайте 8 ноября.

"Кавказский узел" писал о других приговорах крымским татарам по делу "Хизб ут-Тахрир"*. Так, в сентябре 2020 года военный суд в Ростове-на-Дону приговорил семерых обвиняемых по "бахчисарайскому" делу "Хизб ут-Тахрир"* к длительным срокам, оправдав одного из подсудимых, Эрнеса Аметова. В декабре 2022 года суд повторно рассмотрел дело Аметова и приговорил его к 11 годам строгого режима по тому же обвинению.

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