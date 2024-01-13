Волгоградка провела пикет из-за проблемы с отоплением в школе

13 января 2024, 08:42

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жительница Волгограда Екатерина Федянина провела пикет около здания администрации Волгоградской области с требованием решить проблему с отоплением в школе №97, в которой учится ее дочь. Власти пояснили, что перебои с отоплением в школе возникли в связи с ремонтом на теплотрассе.

12 января в Волгограде жительница Дзержинского района провела одиночный пикет около здания администрации Волгоградской области из-за проблемы с отоплением в школе №97, в которой учится ее дочь.

По ее словам, дети в школе мерзнут в классах, так как в учебном заведении перебои с отоплением, передал 12 января "Волгоград Онлайн".

По словам волгоградки Екатерины Федяниной, которая вышла на пикет, в школе, в которой учится ее дочь, проблема с отоплением уже около месяца. Во время пикета она держала плакаты с надписями: "Школа № 97 замерзает! Спасите наших детей!", "Верните тепло в начальные классы. Дети занимаются при +14".

Пикет волгоградки длился около часа, она рассказала, что обращалась ранее в прокуратуру, и пожаловалась, что ситуация с отоплением в школе после этого не изменилась, сообщил 12 января "Блокнот Волгоград".

Причиной проблемы с отоплением в школе №97, являются технологическое нарушения на сетях концессионеров, заявили в пресс-службе администрации Волгограда. "Подача ресурса в данное образовательное учреждение ограничена в связи с устранением технологического нарушения на трубопроводе по улице Фестивальной", – привел издание сообщение пресс-службы.

"Кавказский узел" также писал, что 16 января жильцы многоквартирного дома №4 по улице Шауляйской в Волгограде пожаловались, что остаются без отопления с самого начала отопительного сезона, а попытки коммунальщиков отремонтировать систему не дают результатов. В управляющей компании заявили, что дом отапливается с перебоями, и что причина проблемы в изношенных коммуникациях.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Волгограде ясная погода при температуре -16 градусов, скорость ветра составляет 5 метров в секунду. В ночь на 14 января температура воздуха понизится до -18 градусов, скорость ветра – до 4 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.