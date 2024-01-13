Екатерина Федянина проводит пикет около здания администрации Волгоградской области. Фото с личной страницы в соцсети "ВКонтакте" https://vk.com/wall607579820_36

13 января 2024, 08:42

Волгоградка провела пикет из-за проблемы с отоплением в школе

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Жительница Волгограда Екатерина Федянина провела пикет около здания администрации Волгоградской области с требованием решить проблему с отоплением в школе №97, в которой учится ее дочь. Власти пояснили, что перебои с отоплением в школе возникли в связи с ремонтом на теплотрассе.

12 января в Волгограде жительница Дзержинского района провела одиночный пикет около здания администрации Волгоградской области из-за проблемы с отоплением в школе №97, в которой учится ее дочь.

По ее словам, дети в школе мерзнут в классах, так как в учебном заведении перебои с отоплением, передал 12 января "Волгоград Онлайн".

По словам волгоградки Екатерины Федяниной, которая вышла на пикет, в школе, в которой учится ее дочь, проблема с отоплением уже около месяца. Во время пикета она держала плакаты с надписями: "Школа № 97 замерзает! Спасите наших детей!", "Верните тепло в начальные классы. Дети занимаются при +14".

Пикет волгоградки длился около часа, она рассказала, что обращалась ранее в прокуратуру, и пожаловалась, что ситуация с отоплением в школе после этого не изменилась, сообщил 12 января "Блокнот Волгоград".

Причиной проблемы с отоплением в школе №97, являются технологическое нарушения на сетях концессионеров, заявили в пресс-службе администрации Волгограда. "Подача ресурса в данное образовательное учреждение ограничена в связи с устранением технологического нарушения на трубопроводе по улице Фестивальной", – привел издание сообщение пресс-службы.

"Кавказский узел" также писал, что 16 января жильцы многоквартирного дома №4 по улице Шауляйской в Волгограде пожаловались, что остаются без отопления с самого начала отопительного сезона, а попытки коммунальщиков отремонтировать систему не дают результатов. В управляющей компании заявили, что дом отапливается с перебоями, и что причина проблемы в изношенных коммуникациях.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Волгограде ясная погода при температуре -16 градусов, скорость ветра составляет 5 метров в секунду. В ночь на 14 января температура воздуха понизится до -18 градусов, скорость ветра – до 4 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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