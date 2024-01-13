13 января 2024, 01:02

Грузинские литераторы выступили против увольнения директора Национальной библиотеки

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Директор Национальной библиотеки Грузии Георгий Кекелидзе уволен со своего поста, который занимал с 2012 года. На его место назначен старший сын первого президента страны Звиада Гамсахурдии Константин. Члены грузинского Пен-клуба выступили против увольнения Кекелидзе, заявив, что оно вызывает много вопросов.

Увольнение директора Национальной библиотеки Грузии Георгия Кекелидзе вызывает много вопросов, говорится в заявлении грузинского "Пен-центра". "11 января спикер парламента Шалва Папуашвили освободил от должности генерального директора Национальной библиотеки Грузии писателя Георгия Кекелидзе, занимавшего эту должность с 2012 года. Георгий Кекелидзе написал на своей странице в Facebook, что его вызвал спикер парламента и сказал, что он долгое время занимал эту должность и теперь «пришло время обновления». За время руководства Георгия Кекелидзе в Национальной библиотеке было реализовано много интересных и успешных проектов, библиотека стала живым и важным центром культуры", - говорится в заявлении.

Сам Кекелидзе написал на своей странице в соцсети, что его лично пригласил Папуашвили и сообщил о решении. "Я спокойно сказал, что юридически это ему решать, но существует и другое право и по этому праву это - очень большая несправедливость. Потом я вышел, сел на ступеньки парламента, думая о удивительных планах, которые у меня были с удивительными людьми, годах, днях и минутах, когда я заглядывал в этот проект и что у меня была одна большая мечта - открыть легендарное первое здание, реставрация уже началась и я уже издалека порадуюсь этому событию", - сообщил Кекелидзе.

На посту директора Национальной библиотеки Кекелидзе сменит Константин Гамсахурдия. Он подтвердил журналистам, что назначен на этот пост. «Подтверждаю и свое согласие", - сказал он.

Константин Гамсахурдия - старший сын первого президента Грузии Звиада Гамсахурдии, сообщает "Эхо Кавказа".

По мнению политолога Гии Готуа, поспешное увольнение директора Национальной библиотеки может быть связано с предстоящими парламентскими выборами в стране. "2024 год - год выборов, партия власти делает все, чтобы завоевать сердца звиадистов. Можно также вспомнить, что во время разгона акций протеста, в Национальной библиотеке всегда могли укрыться протестующие", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Ранее "Кавказский узел" писал, что более 400 деятелей науки и искусства обвинили 9 января министра культуры Тею Цулукиани в репрессиях, нарушении прав человека.

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"Оппозиция сочла политическим увольнение жены Джапаридзе из МИД Грузии", "2500 человек поддержали петицию за сохранение музея в Тбилиси", "Суд признал незаконным увольнение сотрудницы музея в Грузии".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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