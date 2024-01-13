Адвокатов удивило внимание Бастрыкина к претензиям туристов после поездки в Домбай

13 января 2024, 00:03

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Турфирма "Бонифаций-тур" организовала поездку в Домбай, однако экскурсия, при которой пострадали пассажиры, не была включена в программу и застрахована, пояснили в компании отказ выплачивать компенсацию пострадавшим при падении машины в обрыв. Юристы отметили, что уголовное дело облегчит пострадавшим процесс получения компенсации, однако удивились, что этот инцидент заинтересовал главу Следкома России.

Как писал "Кавказский узел", туристы из Ростовской области, которые пострадали при падении автобуса в Карачаево-Черкесии, не смогли добиться выплат компенсаций от турфирмы. Глава Следкома потребовал возбудить уголовное дело.

Инцидент произошел 5 января, сообщило управление МЧС по Кабардино-Балкарии. "Группа туристов отправилась на автомобиле УАЗ "Патриот" в Джамагатское ущелье Карачаевского района. По пути водитель не справился с управлением, машины опрокинулась. В ней находились семь человек, из них трое пострадали", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства 5 января.

В турагентстве "Бонифаций-тур" осведомлены о состоянии пострадавших туристов. "У одной туристки трещина в тазобедренном суставе, у другой — обширные ушибы. Остальные туристы значительных травм не имеют. Сам водитель тоже травмирован", - сообщила менеджер турагентства.

Туркомпания считает, что туристы не могут требовать компенсации, так как авария не связана с обязательствами компании по договору. "Мы обеспечили проезд из Ростова-на-Дону и обратно, обеспечили гостиницу. Турагенство включило в путевку пассажирскую страховку. Она охватывает путь Ростов-на-Дону - Домбай - Ростов-на-Дону. Страховка не охватывает дополнительные поездки, как в этом случае. А поездка на автобусе на экскурсию в заповедник не была включена в тур. Это допрасходы самих туристов. Кто хотел - поехал, кто не хотел — не поехал.Турагентство не несет за это ответственность", - пояснила сотрудница турагентства.

Тем не менее, турагентство знало об этом предложении. "Водитель местный. Проверяли, что у него есть лицензия и страховка. Он сам получил ушибы руки при аварии", - отметила сотрудница.

Туристы действительно обращались за компенсацией в "Бонифаций-тур". "Мы им объяснили, что требовать компенсации они должны у водителя и у руководства заповедника, куда они ехали. Ведь заповеднику платят экологический сбор, а дороги в ужасном состоянии. Зачем они пускают туда машины?" - недоумевают в турагентстве.

Турагентство уже дало объяснения Следкому. "А что за уголовное дело - мы не знаем. Все получили легкие травмы. Мы свои обязательства выполнили", - считает сотрудница турагентства.

Турфирма страхует туристов на случай несчастных случаев, отметил адвокат Тимофей Широков. "Но в данной ситуации, если всё было так, как говорят в турагентстве, то страховки на эту поездку не было", - сказал он.

Адвокат считает, что туристы могут попытаться через судебный иск потребовать компенсации. "Но надо знать, что за договор был и что охватывает страховка. Если туристы воспользовались услугами, которые не организовывала их турфирма, то почему турфирма и страховая компания должны нести ответственность?" - подчеркнул Широков.

Он удивлен вниманием, которое глава Следкома России проявил к этому инциденту. "Если нет летального исхода — не понятно, почему он заинтересовался. Это вообще результаты ДТП и расследовать должна полиция. Может быть, потому что это происходило в Карачаево-Черкесии. Бастрыкин всегда хочет показать регионам, что он их отслеживает. И если Бастрыкин дал указание, то 99%, что уголовное дело возбудят и доведут до суда. Но дело может быть направлено против водителя, а не турфирмы", - полагает Широков.

Скорее всего, страховка не охватывала весь период турпоездки, отметила адвокат Марина Агальцова. "Но это означает, что компенсацию нельзя получить. Для этого придётся обратиться в суд в рамках иска о причинении вреда. Напрямую от туркомпании не удастся получить компенсацию. Ведь если не было страховки, то платить придётся из своего кармана", - сказала она.

Наличие административного или уголовного дела скажется на рассмотрении иска от пострадавших туристов. "Надо узнавать обстоятельства дела, но скорее всего, виноватым будет водитель, который организовал это отрезок путешествия. Если будет возбуждено уголовное дело по оказанию услуг ненадлежащего качества услуг и суд признает его виновным, люди смогут заявить гражданский иск в рамках уголовного дела. Это сильно облегчит весь процесс взыскания. Потому что не будет бремени доказывания неправомерности действий, некачественности услуг, так как доказательства уже будут представлены прокурором и следствием", - рассказала Агальцова.

Водителя вполне могут обязать выплатить компенсацию. "Вряд ли компенсация будет более 400 тысяч рублей. Скорее всего, даже меньше. Ведь тяжелого причинения вреда здоровью в результате аварии не было", - пояснила Агальцова.

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