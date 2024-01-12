Суд обязал дагестанских энергетиков обеспечить постоянную подачу электричества

12 января 2024, 21:38

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

"Россети" обязаны обеспечивать жителей Дагестана бесперебойным энергоснабжением, постановил суд, рассмотрев иск республиканского управления Роспотребнадзора. Еще один иск о возмещении морального ущерба жителям находится в суде.

Как писал "Кавказский узел", махачкалинцы регулярно жалуются на проблему с отключениями электричества и не раз перекрывали движение, требуя восстановить подачу света. Так, 13 декабря 2023 года жители Сепараторного поселка перекрыли движение по проспекту Акушинского из-за двухдневного отсутствия электричества. Акция прекратилась, когда энергетики пообещали дать свет в дома махачкалинцев в течение нескольких часов. 10 января жители микрорайона Редукторный в Махачкале вышли на акцию протеста в связи с отключением света, создавая помехи движению машин. Минэнерго отчиталось, что ремонтная бригада нашла причину аварии, поселок временно подключат к резервной линии.

Жителям Махачкалы следует активнее бороться за свои права с помощью официальных жалоб на перебои в энергоснабжении, заявили ранее дагестанские активисты на встрече с жителями Редукторного поселка.

Управление Роспотребнадзора по Дагестану сообщило, что суд удовлетворил иск к ПАО «Россети Северный Кавказ» в защиту интересов неопределенного круга лиц.

Иск был подан в связи с тем, что с начала августа в ведомство поступило более 70-ти жалоб на неправомерное отключение электроэнергии в жилых многоквартирных домах в городах и районах продолжительностью от четырех до 15 часов в сутки.

Суд постановил "признать действия ПАО «Россети Северный Кавказ» не соответствующими правилам предоставления коммунальных услуг" и "обеспечить бесперебойным круглосуточным электроснабжением потребителей", сообщило ведомство.

Также подан коллективный иск Роспотребнадзора к Россетям на возмещение морального вреда, он находится на рассмотрении в суде, проинформировало управление в своем Telegram-канале.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.