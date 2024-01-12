ЕСПЧ признал нарушения прав жителей юга России

12 января 2024, 20:15

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Суд по правам человека в Страсбурге признал нарушение прав семи жителей Ростовской области и Кубани в связи с пытками, отсутствием эффективного расследования и законодательной защиты от прослушки, назначив пострадавшим компенсации от 6,5 до 26 тысяч евро.

"Кавказский узел" писал, что житель села Индюк Туапсинского района Евгений Бунин заявил об избиении силовиками 12 ноября 2018 года, которые требовали признаться в преступлении. По его словам, после того как ему пригрозили, что будут избивать всю ночь, а затем все равно задержат как подозреваемого, он написал признание под диктовку одного из сотрудников. Его отвезли домой, а 13 ноября того же года Бунин был госпитализирован.

Европейский суд по правам человека 11 января рассмотрел несколько десятков исков из России. Большая их часть касается нарушений прав осужденных в колониях и при этапировании. Также рассмотрены и иски о применении пыток к задержанным со стороны силовиков, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

В решении ЕСПЧ указано, что Бунин обратился в Следком с заявлением о превышении силовиками полномочий, но ему семь раз отказали в возбуждении дела, в феврале 2021 года Туапсинский городской суд отклонил апелляционную жалобу заявителя. Европейский суд признал нарушение его прав и назначил 26 тысяч евро компенсации.

36-летний Юрий Вакуленко из Ростовской области добился компенсации в 6500 евро за избиение в 15 мая 2021 года сотрудниками пограничной службы ФСБ, которые заподозрили его в контрабанде сигарет. Вакуленко заявлял, что его били по различным частям тела и один раз ударили электрошокером. В тот же день Вакуленко был арестован на пять суток за неповиновение силовикам. Он обратился в 314-е военное следственное управление, но в возбуждении уголовного дела было отказано. Допрошенные следователем сотрудники ФСБ либо отрицали применение силы к Бунину, либо заявляли, что она применялась на законных основаниях из-за его сопротивления. Ростовский гарнизонный военный суд в октябре 2021 года отклонил апелляционную жалобу Вакуленко об оспаривании в отказе возбуждения уголовного дела, Южный окружной военный суд оставил это решение в силе, указано на сайте ЕСПЧ в решении по делу "Маслова и другие против России".

Еще пять жителей Ростовской области получили компенсации за незаконное прослушивание силовиками их телефонных разговоров, следует из решения по делу "Тревогин и другие", все они были арестованы на разные сроки по административным статьям. ЕСПЧ указал на отсутствие беспристрастности судов и эффективных средств правовой защиты вв российском законодательстве в отношении прослушивания телефонных переговоров и незаконных обысков и назначил Павлу Зайферту, Роману Троценко, Виктории Кононенко, Константину Могилеву и Александру Вакуленко компенсации от 7500 до 9750 евро.

Напомним, Владимир Путин 11 июня 2022 года подписал закон о неисполнении решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта 2022 года. 16 сентября того же года Россия перестала быть участницей Европейской конвенции о правах человека. ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против России, при условии, что они были поданы до этого дня.

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