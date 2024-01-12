Два военных объекта в Астраханской области попали под санкции США

12 января 2024, 18:17

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Минфин США объявил о санкциях против полигона "Ашулук" в Астраханской области и военно-исследовательского комплекса "Владимировка".

Управление по контролю над иностранными активами Минфина США ввело санкции против полигона Ашулук в Астраханской области и военно-исследовательского комплекса "Владимировка", расположенные в Астраханской области указано на сайте ведомства.

"Ашулук" – многофункциональный полигон, расположенный в Астраханской области. На нем готовят к боевому применению части и соединения истребительной авиации, зенитных ракетных и радиотехнических войск ВВС, подразделения морской пехоты, говорится в справке "Кавказского узла".

Также под санкции попали гендиректора государственной авиакомпании «224 летный отряд» Владимира Михейчика, трех самолетов, связанных с российской военно-транспортной авиацией, Об этом свидетельствует сайт американского ведомства.

По версии ведомства, эти юридические и частные лица причастны к передаче армии России баллистических ракет из Северной Кореи для использования в военной операции на Украине.

"Кавказский узел" также писал, что ранее губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин был внесен в санкционный список США.

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