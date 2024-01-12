12 января 2024, 18:17

Два военных объекта в Астраханской области попали под санкции США

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Минфин США объявил о санкциях против полигона "Ашулук" в Астраханской области и военно-исследовательского комплекса "Владимировка".

Управление по контролю над иностранными активами Минфина США ввело санкции против  полигона Ашулук в Астраханской области и военно-исследовательского комплекса "Владимировка",  расположенные в Астраханской области указано на сайте ведомства.

"Ашулук" – многофункциональный полигон, расположенный в Астраханской области. На нем готовят к боевому применению части и соединения истребительной авиации, зенитных ракетных и радиотехнических войск ВВС, подразделения морской пехоты, говорится в справке "Кавказского узла".

Также под санкции попали гендиректора государственной авиакомпании «224 летный отряд» Владимира Михейчика, трех самолетов, связанных с российской военно-транспортной авиацией, Об этом свидетельствует сайт американского ведомства.

По версии ведомства, эти юридические и частные лица причастны к передаче армии России баллистических ракет из Северной Кореи для использования в военной операции на Украине.

"Кавказский узел" также писал, что ранее губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин был внесен в санкционный список США.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Дочери и двоюродный брат Кадырова попали под санкции Евросоюза", "Делимханов и Чайка включены в санкционный список Евросоюза", "Главы пяти регионов юга России попали под британские санкции".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

12 января 2024, 17:37

12 января 2024, 16:58

12 января 2024, 16:19

12 января 2024, 15:44

  • Политологи выделили тренд предупредительных извинений перед Кадыровым

    Извинения перед Кадыровым на всякий случай, как это сделал в суде певец Шарлот, вызваны страхом перед возможным преследованием со стороны чеченских силовиков, что формирует новый тренд, отметили опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Кадыров на фоне усиления своего влияния в Кремле может находить и наказывать своих обидчиков по всей стране, полагают они.

12 января 2024, 15:05

  • Контрактник со Ставрополья погиб на Украине

    Александр Бажин погиб в военной операции на Украине, сообщил глава Минераловодского округа. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 259 бойцов из Ставропольского края.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи