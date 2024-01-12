Участники спецоперации. Фото: https://z.mil.ru

12 января 2024, 17:37

Пользователи соцсети раскритиковали отчет Кокова о помощи участникам спецоперации

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В Кабардино-Балкарии за 2023 год потрачено 828 миллионов рублей на поддержку участников военной операции и их семей, сообщили власти. Семьи военных не получали никакой поддержки, возмутились пользователи соцсетей, потребовав отчитаться о расходовании средств. 

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков на совещании с членами правительства заявил, что  важнейшим приоритетом остается поддержка участников СВО и их семей, об этом он написал в своем Telegram- канале 11 января..

В 2023 году кассовые расходы из республиканского бюджета на поддержку участников специальной военной операции, их семей, покупку необходимого обмундирования, техники, а также помощь новым регионам составили 828 миллионов рублей. Из них 585 миллионов ушли на выплаты, сообщило 11 января правительство республики на своем сайте. 

Отчет правительства по итогам совещания  перепостил Instagram*- паблик "ЧП /Нальчик, КБР", у которого насчитывается 384 тысячи подписчиков. К 17.30 мск 12 января этот пост собрал 67 комментариев.

Большинство из комментаторов отметили, что из семьи, в которых есть участники военной операции, не получали никакой поддержки от региональных властей. "Это всё красивые слова. Какую помощь вы оказали нашей семье за это время? Никакой. Приходят, пишут. И это всё на этом всё заканчивается", - отметил пользователь ts_zarra.

"Где помощь? Второй год уже там. Никакой помощи. У нас дом недостроенный, живём в вагончике в такой холод. Примите меры или же верните наших мужей. Лишь бы они вернулись, нам от вас ничего не нужно",  - написала digovaf.

"Требуем конкретные факты, не просто слова. Кому именно? У меня сын с первых дней. Элементарно даже садик платим по полной", - возмутилась marinakumikova.

"Мне тоже не понятно, они выборочно помогают или как? У меня тоже сын находится в зоне СВО второй год и ни разу никто не обращался к нам. Суть не в том , что мы ждём помощи или ещё чего, просто когда пишут такое, задаешься вопросом - помогают ли?" - усомнилась maryana_uova_.

Ряд пользователей предположили, что помощь получают только семьи мобилизованных. "Ни разу никакой помощи не видели мы-семьи контрактников. Новый год-детям мобилизованных устраивают концерты какие-то новогодние, еще много чего им. Наши ребята чем хуже других? Не надо говорить того, чего не делаете. Никто не лучше и никто не хуже. Делайте всё одинаково", - отметила Karina 74_72.

"Кавказский узел", многодетная семья мобилизованного Мурата Тутова оказалась в сложном положении из-за отсутствия выплат, а сам боец получил в зоне военной операции тяжелые заболевания и нуждается в лечении, указала его супруга в жалобе главе Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову. 

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Примечание:

"Представитель администрации Баксана объяснился за отсутствие гуманитарной помощи мобилизованным", "Отчет о помощи семьям мобилизованных из Баксанского района вызвал критику в соцсети", "Меликов назвал глав муниципалитетов ответственными за ошибки при мобилизации".

Автор: "Кавказский узел"

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