Еще один активист "Мусульманского единства" задержан в Азербайджане

12 января 2024, 13:00

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Силовики в Сальяне задержали члена движения «Мусульманское единство» Мирсултана Багирова, сообщили его соратники. Активисты религиозных движений составляют большинство политзаключенных в стране, рассказал представитель союза "За свободу политзаключенным в Азербайджане".

Как писал "Кавказский узел", в марте 2023 года азербайджанские правозащитники отметили, что на фоне ухудшения отношений с Ираном вектор политрепрессий в Азербайджане сместился с прозападных активистов на членов "Мусульманского единства". За первые месяцы 2023 года по обвинениям в незаконном обороте наркотиков было арестовано около 90 человек. Их аресты сопровождались "пропагандистской кампанией по разоблачению иранской шпионской сети", однако обвинения им предъявлены в незаконном обороте наркотиков, отметили тогда правозащитники.

4 января госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что Азербайджан наряду с Алжиром, Центральноафриканской Республикой, Коморскими островами и Вьетнамом включен в список стран, находящихся под особым контролем свободы вероисповедания "за участие или терпимость к серьезным нарушениям свободы вероисповедания".

В городе Сальян задержан активист движения «Мусульманское единство» (ДМЕ) Мирсултан Багиров, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель ДМЕ. По его словам, Мирсултан Багиров работает в Баку. "11 января он поехал в Сальян (166 километров юго-западнее Баку), чтобы проведать свою семью. Дома его и задержали днем в четверг (11 января). Никакой информации о нем из полиции не предоставляют. Полагаем, что ему предъявят «традиционное» для верующих обвинение, связанное с наркотиками", - сообщил он.

В тюрьмах находятся 58 членов ДМЕ, 48 из них были арестованы с декабря 2021 года на фоне ухудшения азербайджано-иранских отношений, добавил представитель движения. "Сейчас вроде бы напряженность в двусторонних отношениях с Ираном несколько спала, проводится обмен визитами официальных лиц, реализуются новые совместные экономические проекты, но в Азербайджане все еще продолжается, как заявляют сами же провластными СМИ, «охота на иранских шпионов». Интересно, что всем 48 активистам ДМЕ, арестованным после 2021 года, были предъявлены обвинения в незаконном обороте наркотиков, хотя их аресты представлялись официальной пропагандой как «разоблачение шпионской сети Ирана»", - рассказал он.

О задержании Багирова сообщил сегодня и провластный телеграмм-канал Mouze. "В Азербайджане в рамках операций по разоблачению иранской шпионской сети арестован активист движения «Мусульманское единство», житель Сальянского района Мирсултан Багиров. Охота на шпионов продолжается", - говорится в публикации, которую перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Сотрудник Ширванской региональной группы пресс-службы МВД (Сальянский район входит в сферу этой региональной группы) сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что ведомство не располагает информацией о задержании Багирова.

По закону задержанному должна быть предоставлена возможность сообщить близким о месте своего содержания и пригласить адвоката по выбору. Кроме того, орган дознания должен сообщить близким о статусе задержанного, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат, бывший член Коллегии адвокатов Азербайджана Ялчин Иманов.

"Если человек задержан в качестве подозреваемого, то в течение 48 часов ему должно быть предъявлено обвинение. Если его собираются заключить под стражу, то суд должен сделать это не позднее 48 часов после задержания", - отметил адвокат.

По состоянию на 12 января, в списке союза «За свободу политзаключенным в Азербайджане» из более чем 250 политзаключенных 183 верующих, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сокоординатор этой организации Эльшан Гасанов.

"Подавляющее большинство верующих, порядка 170 человек – это арестованные с декабря 2021 года, в том числе порядка 50 человек - это члены ДМЕ. Все они были арестованы волнами, которые синхронизировались с обострением отношений Азербайджана и Ирана. При этом общественности эти люди представлялись как «иранские шпионы», но на самом деле практически всех обвиняли по делам о наркотиках. Правда, в этот период были и арестованные по обвинениям в «госизмене», «терроризме», но это отдельные дела. Я в данном случае говорю о верующих и религиозных активистах в делах, которых присутствуют политические мотивы", - рассказал Гасанов.

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