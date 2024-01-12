Жильцы дома в Махачкале пожаловались на перебои энергоснабжения

12 января 2024, 12:17

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В многоквартирном доме в Махачкале регулярно наблюдаются проблемы с подачей электричества, из-за чего не работают лифты и отопление, сообщили жильцы. "Дагэнерго" отчиталось о плановых работах по замене электросетей.

Как писал "Кавказский узел", махачкалинцы регулярно жалуются на проблему с отключениями электричества и не раз перекрывали движение, требуя восстановить подачу света. Так, 13 декабря 2023 года жители Сепараторного поселка перекрыли движение по проспекту Акушинского из-за двухдневного отсутствия электричества. Акция прекратилась, когда энергетики пообещали дать свет в дома махачкалинцев в течение нескольких часов.

Сообщение об отключении воды и отопления в Махачкале поступило 10 января на смс-сервис "Кавказского узла". "Пишут друзья из Махачкалы", - пояснил автор обращения.

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Речь идет об отсутствии света, воды и отопления в доме № 6б на улице Ахметхана Султана, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" автор обращения Наталья.

"Нет света, отопления, горячей воды. Лифты не работают. Возле дома постоянно мусор, течет грязь. Летом свадьба была, продукты пришлось выбросить, так как света не было, холодильники не работали. Звонили на горячие линии мэрию, в другие службы, ни разу телефон не подняли", - рассказала она.

Проблемы с электроснабжением в доме наблюдаются постоянно, подтвердил жилец дома Мурад. "На этой неделе регулярно отключают свет почти на весь день, говорят, какие-то плановые работы. Без света не работают лифты, отсутствует отопление. На жалобы никто не реагирует", - рассказал Мурад корреспонденту "Кавказского узла".

В телеграм-канале «Дагэнерго» опубликован график плановых ограничений электроснабжения в Махачкале на 12 января. В нем указаны адреса:Аметхана Султана 6, 6а,6б,8, 8а, 8б, 8г, 8д, 8и.Эти адреса входят в график отключений минимум с начала недели.

"Для повышения надежности электроснабжения потребителей специалисты проводят необходимые плановые работы по замене кабельных и воздушных линий в г.Махачкале. На период их проведения, для соблюдения техники безопасности, по согласованию с местными администрациями вводятся временные ограничения режима электроснабжения", - говорится в публикации «Дагэнерго».

От жителей дома № 6Б на жалоб отсутствие света и отопления в управляющую компанию не поступало, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель управляющей компании "Радуга", которая обслуживает эти дома. "Мы пошлем специалиста проверить информацию", - сказал он.

Согласно данным из открытых источников, девятиэтажный дом введен в эксплуатацию в 2001 году, в нем 54 квартиры, передал корреспондент «Кавказского узла».

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