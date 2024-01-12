ЕСПЧ признал нарушения прав активистов из регионов юга России

12 января 2024, 10:13

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

ЕСПЧ назначил компенсации активистам из Ростова-на-Дону Артему Савченко, Владиславу Незнамову, Надежде Богдановой и Валерии Букреевой, арестованным после участия в акциях против военной операции на Украине и в поддержку Алексея Навального*. Также суд счел незаконным задержание жителя Адыгеи Габриэля Арутюнова.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2023 года ЕСПЧ назначил компенсации активистам из Волгограда, Ростова-на-Дону и Ставрополя, признав, что они были незаконно арестованы после участия в акциях против военной операции на Украине и в поддержку Алексея Навального*.

ЕСПЧ признал нарушения в задержаниях ростовчан Артема Савченко на митинге в поддержку Алексея Навального в январе 2021 года и Владислава Незнамова, Надежды Богдановой и Валерии Букреевой на акциях протеста против военной операции на Украине, сообщило 11 января "Кавказ.Реалии"**.

Решения датированы 11 января и опубликованы на сайте ЕСПЧ. Согласно публикациям, суд обязал власти России выплатить Артему Савченко и Владиславу Незнамову компенсации в размере 5000 евро, Надежде Богдановой и Валерии Букреевой – в размере 4000 евро.

В числе нарушений указаны незаконное задержание, нарушение права на беспристрастный суд и немедленное исполнение решения об административном аресте.

Кроме того, суд признал нарушения при административном задержании жителя Адыгеи Габриэля Арутюнова в 2018 году и назначил ему компенсацию в 3000 евро. С чем было было связано его задержание, в опубликованном решении не указано.

Напомним, Владимир Путин 11 июня 2022 года подписал закон о неисполнении решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта 2022 года. 16 сентября того же года Россия перестала быть участницей Европейской конвенции о правах человека. ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против России, при условии, что они были поданы до этого дня.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp*** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* Алексей Навальный – внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга, создатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), включенного в реестр иноагентов, признанного экстремистским и запрещенным в РФ. Осужден условно по делу о мошенничестве, в феврале 2021 года срок заменен на реальный. В колонии обвинен в мошенничестве и неуважении к суду, осужден на 9 лет. По делу о дезорганизации колонии, экстремизме и реабилитации нацизма осужден на 19 лет. В апреле сообщил, что по делу о терроризме ему грозит пожизненный срок. Признан "узником совести". В материале "Кавказского узла" "Навальный: кавказское измерение" изложены взгляды оппозиционера на проблемы, связанные с Кавказом. Штабы Навального, ранее действовавшие в регионах России, признаны в России экстремистскими организациями и внесены в список запрещенных.

** включено в реестр иностранных агентов.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.