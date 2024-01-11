Коллеги и родные журналиста Рыбина исключили версию о его убийстве

11 января 2024, 20:29

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Журналист Александр Рыбин, тело которого было найдено в Ростовской области, публиковал острые материалы, но угроз никогда не получал, заявили его друзья и сестра. Они отметили, что не имеют поводов сомневаться в официальной версии его смерти.

Как писал "Кавказский узел", 7 января рядом с трассой в районе Шахт было найдено тело журналиста и постоянного автора "Рабкора" Александра Рыбина. Последний раз он выходил в эфир перед Новым годом из Мариуполя и раскритиковал ход реконструкции города. 8 января следователи исключили криминальную версию причин смерти Рыбина. По предварительным данным, Рыбин скончался от кардиомиопатии, сообщил источник в правоохранительных органах.

Писатель, политолог Всеволод Непогодин считает Рыбина одним из самых ярких журналистов России. "Из нашего русскоязычного литературного поколения родившихся в середине восьмидесятых годов, Саша был самым ярким, идеалистичным и бесстрашным. Побывал в четырех непризнанных Курдистанах, освещал выборы в Афганистане. Воевал в ЛНР в 2014 году в батальоне "Заря", затем поехал в Сирию. Открытый, добрый, прямой, душевный. В журнальном зале полно его художественных текстов - каждый может оценить способности Саши. Это огромная утрата для русской словесности и журналистики", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, Рыбин не жаловался на угрозы из-за своей профессиональной деятельности и был рад "окунуться в пучину фронтовых страстей". "Не жаловался. Никто не нападал. Мы созванивались 31 декабря и ничего необычного в голосе я не услышал", - отметил он. Непогодин добавил, что он не сомневается в официальной версии смерти журналиста, оснований предполагать убийство нет.

Еще один друг Рыбина также уверен в том, что причиной смерти стали проблемы с сердцем. "В первые дни у меня были сомнения, что смерть произошла по естественным причинам. Но в течение последующих дней размотали всю цепочку событий и теперь я уверен, что это просто трагическое стечение обстоятельств. Ни о каких угрозах я от него не слышал и, думаю, их не было. О попытках нападения на него ничего не знаю", - сказал Влад корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, Саша был отличным другом, но с очень непростым характером. "Мы дружили 25 лет и я принимал его таким какой он есть, но с посторонними людьми могли у него случаться конфликты. Он был прямой и резкий в высказываниях и очень смелый. На него смело можно было положиться в сложных ситуациях. В тоже время он был очень ранимый и многие вещи принимал слишком близко к сердцу", - отметил он.

Статьи Рыбина отражали ту реальность, которую многие не хотели видеть, добавил Влад. "Основная ценность его статей была в том, что он ехал в самое пекло и писал о том, что видит своими глазами. На это мало у кого хватало смелости. Он был в Сирии в разгар войны, в 2014-м году на передовой с ополчением в Донецке, в Афганистане", - добавил Влад.

Сестра Рыбина Ольга также не слышала про угрозы в адрес брата. "Про угрозы не говорил никогда. Я никогда не слышала и не видела, чтобы на него были какие-то нападения", - сказала она корерспонеденту "Кавказского узла".

Ей и остальным родным Рыбина тяжело смириться с этой утратой. "Мой брат был самый лучший. Отзывчивый, лёгкий на подъём, очень легко находил общий язык с людьми. В какой-то степени авантюрист. Любитель острых шуточек. У брата трое детей", - отметила она.

Напомним, Александр Рыбин родился в 1983 году в Калининской области. Жил и работал во многих странах мира, в том числе в Саудовской Аравии, Эфиопии, США, Турции, Иране, Афганистане, Сирии, Таджикистане, Узбекистане. Сотрудничал со многими российскими изданиями, в том числе с "Лента.ру". С небольшими перерывами с 2017 года работал в "Фергане".

По образованию Рыбин был этнографом, окончил Институт истории Дальневосточного отделения РАН. Также журналист был соратником главреда проекта "Рабкор", социолога Бориса Кагарлицкого*, который в декабре 2023 года был приговорен к штрафу по делу о публичных призывах к терроризму, сообщил 7 января Donnews.

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