Александр Рыбин, стоп-кадр видео канала "Рабкор" https://www.youtube.com/watch?v=aGWVMjIV43M

09 января 2024, 14:06

Причиной смерти ростовского журналиста Рыбина названа болезнь сердца

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По предварительным данным, журналист и постоянный автор "Рабкора" Александр Рыбин скончался от кардиомиопатии, сообщил источник в правоохранительных органах.

Как информировал "Кавказский узел", 7 января рядом с трассой в районе Шахт было найдено тело журналиста и постоянного автора "Рабкора" Александра Рыбина. Последний раз он выходил в эфир перед Новым годом из Мариуполя и раскритиковал ход реконструкции города. 8 января следователи исключили криминальную версию причин смерти Рыбина.

Согласно предварительным данным, Александр Рыбин скончался от болезни сердца, сообщил источник в правоохранительных органах Ростовской области.

Тело журналиста было найдено рядом с автостоянкой на трассе в Красносулинском районе. При осмотре выяснилось, что все личные вещи, ценности и банковские карты Рыбина остались при нем. Это указывает на то, что смерть не носила криминальный характер, привело сегодня РИА "Новости" слова источника.

"В результате вскрытия установлена причина смерти: кардиомиопатия", – уточнил он.

Напомним, Александр Рыбин родился в 1983 году в Калининской области. Жил и работал во многих странах мира, в том числе в Саудовской Аравии, Эфиопии, США, Турции, Иране, Афганистане, Сирии, Таджикистане, Узбекистане. Сотрудничал со многими российскими изданиями, в том числе с "Лента.ру". С небольшими перерывами с 2017 года работал в "Фергане".

По образованию Рыбин был этнографом, окончил Институт истории Дальневосточного отделения РАН. Также журналист был соратником главреда проекта "Рабкор", социолога Бориса Кагарлицкого*, который в декабре 2023 года был приговорен к штрафу по делу о публичных призывах к терроризму, сообщил 7 января Donnews.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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